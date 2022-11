Vincent Bruins

Daniel Ricciardo heeft het team van McLaren verlaten. Hij wordt voor volgend seizoen vervangen door zijn Australische landgenoot Oscar Piastri. Ondanks een overwinning in Italië in 2021 zijn het toch twee teleurstellende jaren geweest voor Ricciardo. Hij krijgt in ieder geval niet de volledige schuld van McLaren voor het feit dat ze niet Alpine hebben weten te verslaan in het constructeursklassement.

Andreas Seidl, de teambaas van McLaren, geeft meer licht op de situatie over het uit elkaar gaan van Ricciardo en zijn team. Ze hebben afscheidsfeesten van hun coureur gehouden en hebben 2022 op een hoogtepunt en in de best mogelijke sfeer beëindigd. Nu is Ricciardo verhuisd naar Red Bull om de rol van derde coureur in te nemen. Piastri is de nieuwe teamgenoot van Lando Norris bij McLaren.

Niet alleen de schuld van Ricciardo

"Ik sta ver weg van het idee om alleen Daniel de schuld te geven voor het feit dat we dit jaar niet P4 hebben gescoord," vertelde Andreas Seidl. "Aan het eind van de dag ben ik ook bewust van mijn eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van het team dat het niet soepel verliep met Daniel op een manier waar we op hadden gehoopt, ondanks de inzet van niet alleen Daniels kant, maar ook van onze kant. Dat hoort bij het niet scoren van de punten waar je als team op had gehoopt. Het is onderdeel van de sport en dat is iets wat we proberen aan te pakken of te verbeteren voor volgend jaar."

Emotioneel

"Het gehele weekend, inclusief het afscheidsfeest dat we in de fabriek hadden en het afscheidsfeest bij de barbecue van het team op donderdagavond, de drie dagen hier wetende dat wat we ook deden dat het de laatste keer zou zijn met Daniel, maakte het emotioneel," ging de teambaas verder na de Grand Prix van Abu Dhabi. "De laatste keer dat ik Daniel een fijne race toewenste op de grid was ook emotioneel, maar ik denk dat het geweldig was om te zien dat hij een goede race reed voor ons. Terugkomen in de punten vanaf P13 kwam aan op een geweldige stint van hem samen met het goede werk aan zijn kant van de garage en de pitmuur. Ik denk dat we onze tijd samen op het best mogelijke hoogtepunt hebben beëindigd, wat het doel was na alle aankondigingen tijdens de zomerstop."