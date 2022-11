Vincent Bruins

Sebastian Job heeft van zijn hobby, virtueel racen, zijn werk weten te maken. De 22-jarige uit East Grinstead, Verenigd Koninkrijk, werd in 2019 opgepikt door Red Bull Racing als iRacing-specialist. Nu is hij een officiële simulatorrijder van de regerend wereldkampioenen.

Job is al sinds 2015 actief in GT- en Grand Prix-wereldkampioenschappen op iRacing en in 2018 draaide hij zelfs een seizoen mee in het echte nationale Formule Ford-kampioenschap in Engeland. Red Bull zag zijn talent in 2019 en gaf hem een contract om de iRacing-specialist van het team te worden. Een jaar later won hij het Esports-kampioenschap van de Porsche Supercup en kreeg de kans om in de echte Formule 1-simulator te zitten. De sprong van gamen naar rijden in de simulator was echter groter dan verwacht. De laatste twee jaar heeft hij hard gewerkt in de sportschool om zijn arm- en nekspieren op te bouwen. Nu heeft het Oostenrijkse team hem een tweede kans gegeven om de officiële simulatorrijder van Red Bull Racing te zijn. Hij test onder andere setups voor Red Bull-juniorrijders in Formule 2 en Formule 3, maar ook voor Sergio Pérez en Max Verstappen, waaronder de setup waarmee de laatstgenoemde zijn thuisrace won op Circuit Zandvoort.

Geen geld voor echt racen

"Dit is echt een droom die uitkomt voor mij," vertelde Job. "Toen ik begon met racen, dacht ik nooit dat dit zou kunnen gebeuren. Het is een geweldige ervaring om deel uit te maken van het team en te helpen met F1. Ik heb als kind wel af en toe in karts gereden, maar helaas hadden we niet het geld om een carrière in de racerij te financieren. Simracen was het alternatief. Ik hou ervan om mee te doen aan de Porsche Esports Supercup, maar ik kan niet ontkennen dat deze nieuwe rol als een enorme stap vooruit voelt in mijn carrière."