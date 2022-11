Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 21:02

Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft zich uitermate positief uitgelaten over de komst van oudgediende Daniel Ricciardo. De Australiër zal vooral achter de schermen aan het werk gaan, maar in de wandelgangen klinkt het geluid dat Ricciardo is gehaald om Pérez op den duur te vervangen.

Afgelopen woensdag werd bekend dat Ricciardo weer terugkeert naar het Oostenrijkse team. De Australiër zal voornamelijk test- en simulatiewerk gaan uitvoeren, daarnaast zal de marketingafdeling gretig gebruik maken van de goedlachse coureur. Pérez onthult dat hij verwacht dat het team alleen maar sterker wordt, nu de man uit Perth aan boord is gekomen.

Goede relatie

"Daniel Ricciardo gaat het team veel brengen, in de ontwikkeling van de auto en in de simulator met zijn ervaring", zo laat hij zich uit over de komst van de McLaren-coureur. Dat de Mexicaan mogelijk tegen zijn vervanger aankijkt, dat laat hij voor wat het is. "Ik heb een zeer goede relatie met Daniel, hij is één van de coureurs met wie ik het beste kan opschieten en ik ben erg blij dat hij terugkeert naar Red Bull. Het is nu officieel", aldus de viervoudig Grand Prix-winnaar.

Max Verstappen & Daniel Ricciardo

De berichten van de komst van Ricciardo kwam rond hetzelfde tijdstip dat Max Verstappen en Pérez met elkaar overhoop lagen, door de teamorder in Brazilië. Dat leidde tot geruchten dat Max Verstappen het liefst ziet dat Ricciardo op den duur het stokje van de Mexicaanse coureur zal gaan overnemen. Dit werd onmiddellijk ontkend door teambaas Christian Horner, die zei dat de plaats van Checo in het team een zekerheidje is.