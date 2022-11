Jeen Grievink

Donderdag 24 november 2022 10:53 - Laatste update: 11:39

Sergio Pérez greep op de slotdag van het 2022-seizoen naast de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn vader - Antonio Perez Garibay - is optimistisch over de nabij toekomst. Volgens hem is zijn zoon nu nog de nummer drie van de wereld, maar is de volgende stap om de "nummer één van de wereld te worden".

Heel even leek het er dit seizoen op dat Pérez serieus mee zou kunnen vechten om het kampioenschap. De Mexicaan kende een aantal sterke races, maar wist dit niveau niet voor langere tijd vast te houden. Tegen het einde van het jaar kende hij weer even een opleving, maar uiteindelijk leverde het hem niet meer op dan de derde plaats bij de coureurs. Op de slotdag - tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi - moest Pérez het afleggen tegen rivaal Charles Leclerc, met wie hij vocht om de tweede positie in het kampioenschap. Toch ziet vader Antonio dat zijn zoon een uitermate sterke ontwikkeling doormaakt. De volgende stap is dan ook om Verstappen van de troon te stoten, zo zegt hij.

Tweede of derde plek niet langer genoeg voor Pérez

"Deze momenten zijn erg belangrijk voor de Mexicaanse autosport, de geweldige steun die Checo heeft gekregen van Red Bull en hetgeen wat er nog komen gaat", zo zegt de 63-jarige in gesprek met de Mexicaanse sportkrant ESTO. "We moeten niet kijken naar de tweede of derde plek, maar naar wat er gebouwd wordt voor de toekomst. Ik denk dat Checo vandaag de dag iedere keer heel dichtbij het podium is."

Maar die podiumplaatsen zijn niet meer genoeg voor Pérez. Volgens zijn vader is het moment van genieten van dit soort prestaties inmiddels voorbij en moet er volgend seizoen een nieuwe stap gezet worden. "Nu willen we geen derde plaatsen meer, we willen eerste plaatsen, dus ik denk dat het beste van Checo eraan komt en we moeten ervan genieten."

Van nummer drie naar nummer één

Verstappen is gewaarschuwd, want Pérez zal komend jaar de jacht op de titel openen. "Nu de bal bij hem ligt, moet hij zich voorbereiden, werken en concentreren om de beste te zijn", zo vertelt zijn vader. "Vandaag is hij de nummer drie van de wereld, zijn volgende stap is om de nummer 'één van de wereld te worden."