Jeen Grievink

Woensdag 23 november 2022 13:14

Lewis Hamilton kende afgelopen jaar één van zijn mindere seizoenen uit de Formule 1. De W13 was lange tijd niet competitief en dus raakte de wereldtitel, zowel bij de coureurs als constructeurs, al snel uit beeld. In de slotfase van het seizoen krabbelde Mercedes echter weer op en daarom verwacht Jacques Villeneuve dat Hamilton volgend jaar weer helemaal meedoet.

Hamilton had gehoopt al afgelopen seizoen revanche te kunnen voor de verloren titelstrijd met Max Verstappen uit 2021, maar de W13 bleek allerminst wat hij er van had verwacht. Aan het begin van het jaar had de auto veel last van porpoising en kon het zich absoluut niet meten met Ferrari en Red Bull. In de tweede seizoenshelft ging het een stuk beter, maar een overwinning bleef uit voor Hamilton. Teamgenoot George Russell verscheen wel één keer op de hoogste trede van het podium. Villeneuve denkt echter dat Mercedes het lek nu boven heeft en waarschuwt Verstappen alvast voor het seizoen van 2023.

Hoge verwachtingen van Hamilton in 2023

"Volgend jaar verwacht ik veel van Lewis Hamilton, we gaan de beste Lewis zien. Hij is het seizoen geëindigd zonder pole-position en overwining. Dat zal iets met hem doen, denk ik", zo schrijft hij in zijn column voor Formule 1.nl. En dan kan het nog wel eens spannend worden in de strijd bovenin, denkt Villeneuve. "Dan wordt het leuk, Mercedes is in staat geweest te verbeteren. Dat hebben we in Brazilië gezien."

Hamilton eindigde het 2022-seizoen slechts als zesde, met 240 punten. Teamgenoot Russell werd vierde met 275 punten. Mercedes bleef als constructeur steken op de derde stek, vlak achter concurrent Ferrari. Red Bull Racing daarentegen werd in beide wereldkampioenschappen ruimschoots kampioen.