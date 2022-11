Jeen Grievink

Fernando Alonso mag dan al 41 jaar oud zijn, de Spanjaard is nog geenszins van plan zijn helm spoedig aan de wilgen te hangen. De tweevoudig wereldkampioen hoopt in de komende jaren nog één extra titel aan zijn prijzenkast te kunnen toevoegen. Om dat te kunnen realiseren, moet Aston Martin grote stappen gaan maken.

Aston Martin sloot het afgelopen seizoen af op de zevende plek bij de constructeurs, maar hoopt volgend jaar een nieuwe stap voorwaarts te kunnen maken. De renstal van Lawrence Stroll wil uiteindelijk wereldkampioen worden en Alonso moet ze daarbij gaan helpen. De man uit Oviedo maakte de afgelopen week de overstap naar het Britse team, nadat hij afscheid had genomen van Alpine. Alonso gelooft oprecht in de kansen van hemzelf en Aston Martin. "Ik ga alleen door (met racen, red.) omdat ik geloof dat we een kans zullen hebben", zo zegt hij in gesprek met de BBC.

Alonso klaar om "iets speciaals te leveren"

De tweevoudig wereldkampioen is realistisch genoeg om te weten dat er in 2023 nog geen titel gewonnen zal gaan worden. "Volgend jaar het gat dichten is onrealistisch, maar we moeten de basis leggen voor de toekomstige auto's en beter werken dan de anderen om ons heen", zo zegt hij. Wel heeft Alonso vertrouwen in Aston Martin. "Dit is een zeer competitieve omgeving en om kampioen te worden moet je iets speciaals leveren. Ik ben klaar om iets speciaals te leveren van mijn kant en ik verwacht hetzelfde van hen."

Alonso denkt dat derde wereldtitel nog mogelijk is

Hoewel hij volgend jaar juli alweer 42 jaar wordt, heeft Alonso zijn droom om drievoudig wereldkampioen te worden nog steeds niet opgegeven. "Uiteindelijk is het winnen van het kampioenschap datgene wat mij iedere dag motiveert. Ik denk nog steeds dat een derde (titel, red.) op een dag mogelijk zal zijn", zo klinkt hij strijdlustig. "Misschien niet volgend jaar, maar wie weet in de toekomst."

Nog minstens twee tot drie jaar in de Formule 1

Maar hoe lang is hij dan nog van plan om in de Formule 1 te blijven rijden? Zelf verwacht hij nog minstens "twee tot drie jaar" er aan vast te plakken, maar voegt daaraan toe dat hij het bekijkt van "jaar tot jaar".