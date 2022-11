Jeen Grievink

Red Bull Racing is er nog niet uit of en met welke partij het in zee gaat omtrent de ontwikkeling van de motor vanaf 2026. Honda en Ford worden genoemd als voornaamste kandidaten om te gaan samenwerken met de Oostenrijkse renstal en Marko bevestigt nu met eerstgenoemde binnenkort om tafel te gaan.

Nadat Honda besloot zich terug te trekken uit de Formule 1, richtte Red Bull het Powertrains-project op, waarmee het in eigen huis motoren ging ontwikkelen. Dit doet het nog wel met de hulp van Honda. De Japanners overwegen echter hun rentree te maken in de sport, maar zijn er nog niet over uit of ze dit bij Red Bull gaan doen. Onlangs kwam naar buiten dat de motorfabrikant overweegt met een eigen power unit terug te keren in 2026 bij een ander team. De deur richting Red Bull is echter nog niet dicht, want Marko onthult volgende week gesprekken te zullen voeren met Honda.

Porsche ook niet in beeld bij nieuwe Red Bull-leiding

Na het overlijden van Dietrich Mateschitz (de voormalig eigenaar van Red Bull, red.), heeft de energiedrankgigant een nieuwe aandeelhouder én drie nieuwe CEO's gekregen. Maar de 'nieuwe leiding' gaat niet opnieuw om tafel met Porsche, de fabrikant die haar potentiële deal met Red Bull in een eerder stadium nog zag afketsen. "Nee", zo is Marko daar kort over in gesprek met het Oostenrijkse LAOLA1. Op dit moment lijken er drie serieuze opties te zijn voor Red Bull wat betreft de motor: of in eigen huis via het Powertrains-project, of met Honda of met Ford.

Marko naar Japan voor gesprek met Honda

Marko erkent dat Honda een serieuze optie is, want de man uit Graz gaat binnenkort om tafel met de heren die mede verantwoordelijk waren voor het recente succes van Red Bull Racing. "Ik vlieg volgende week naar Japan voor gesprekken met Honda", zo bevestigt Marko.