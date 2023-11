Vincent Bruins

General Motors kondigde eerder vandaag aan dat het zich officieel heeft ingeschreven als motorleverancier in de Formule 1 vanaf 2028. De president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, heeft nu op het goede nieuws gereageerd. Hij heeft daarbij ook de naam van Andretti genoemd.

General Motors is de eigenaar van onder andere Buick, Cadillac, Chevrolet en GMC. De Amerikaanse autogigant zal onder de naam Cadillac haar intrede maken in de koningsklasse van de autosport in 2028. Het was al enige tijd bekend dat Andretti een samenwerking had met Cadillac, maar GM had zich tot vandaag nog niet officieel ingeschreven als motorleverancier. Andretti Formula Racing LLC had al goedkeuring van de FIA gekregen om mee te doen aan de Formule 1, en zal dat waarschijnlijk met een power unit van Alpine doen vanaf 2025 of 2026, maar Formula One Management moet nog groen licht geven. De tien huidige teams zitten vanwege financiële redenen ook niet te wachten op een elfde renstal.

Geen Andretti, geen General Motors

Ben Sulayem heeft op de inschrijving van General Motors gereageerd, waarbij hij strategisch ook nog even Andretti benoemde: "Ik ben verheugd met het nieuws dat GM zich heeft ingeschreven als power unit-leverancier voor de FIA Formule 1. Dit is een verdere bevestiging van de power unit-reglementen van de FIA. De aanwezigheid van de iconische Amerikaanse merken Andretti en GM is goed voor de sport." De FIA, die verantwoordelijk is voor de organisatorische en technische kant van de Formule 1, wil maar al te graag de grid uitbreiden naar elf teams, zoals ook in de reactie van de president is te lezen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar de FOM, die verantwoordelijk is voor de commerciële kant, ziet dat niet zitten. Het blijft dus nog onzeker of Andretti wordt toegelaten en General Motors heeft in het verleden aangegeven alleen haar intrede in de Formule 1 te willen maken als dat samen met Andretti kan.