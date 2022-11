Speciale records Verstappen, historisch slecht seizoen Hamilton | Abu Dhabi stats

Lars Leeftink

Max Verstappen sloot zijn sensationele F1-seizoen af met een overwinning tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Charles Leclerc eindigde tweede voor Sergio Perez en verzekerde zich van de tweede plaats in het rijderskampioenschap. Er werd overal op de grid afscheid genomen van talloze coureurs die teams of de Formule 1 verlieten, terwijl de sport het seizoen 2022 afsloot. Zoals altijd brengt GPFans je de beste statistieken en feiten van afgelopen weekend.

Verstappen domineert

Verstappen won zijn vijftiende race van het seizoen, waarmee hij zijn record voor de meeste overwinningen in een jaar verder uitbreidde. Het was de 35ste overwinning van de regerend kampioen in de Formule 1, waarmee hij op de lijst aller tijden op de zesde plaats terechtkwam. Dit was de achtste opeenvolgende overwinning voor de coureur die vanaf pole position begon aan de race in Abu Dhabi.

Een lijst met legendes

Het winstpercentage van Verstappen in 2022 [68,18 procent] is alleen minder dan die van Sebastian Vettel [68,42 procent in 2013], Jim Clark [70 procent in 1963], Michael Schumacher [72,22 procent in 2004] en Alberto Ascari [75 procent in 1952].

Weer een mijlpaal bereikt

De Nederlander behaalde zijn derde opeenvolgende overwinning in Yas Marina, de eerste keer in drie opeenvolgende jaren dat hij een overwinning op een circuit behaalde. Verstappen werd ook de vierde coureur die de mijlpaal van 2000 punten in de Formule 1 passeerde.

Mercedes behoudt record

Het team uit Milton Keynes scoorde dit seizoen in totaal 759 punten en kwam daarmee zes punten tekort voor het record van Mercedes zelf in 2016.

Leclerc sterk

Leclerc behaalde zijn beste resultaat in Yas Marina met een tweede plaats. Zijn vorige record was een derde plaats, gescoord tijdens de GP van Abu Dhabi 2019.

Consistentie

De vijfde plaats van George Russell was zijn negentiende top-vijf van het seizoen tijdens een seizoen met 22 races. Uitzonderingen waren zijn uitvalbeurten tijdens de Britse Grand Prix, een veertiende plaats in Singapore en een achtste plaats in Japan.

Hamilton's pijn

Lewis Hamilton moest drie ronden voor het einde opgeven. Het was zijn eerste mechanische DNF sinds 2018 in Oostenrijk en de eerste van Mercedes dit jaar. Hamiltons 15-jarige record van ten minste één pole- en raceoverwinning in elk seizoen sinds zijn debuut werd dit jaar verbroken. De zevenvoudig kampioen eindigde als zesde in het kampioenschap, het laagste eindresultaat in zijn carrière. De laatste keer dat Mercedes er niet in slaagde om in de top twee van het constructeurskampioenschap te eindigen, was in 2012.

Het verrassende record van Alonso

Fernando Alonso's uitvalbeurt was zijn zesde van het seizoen en zijn eerste in een seizoensfinale sinds 2003. Het is het eerste jaar dat Alonso er niet in slaagt een podium veilig te stellen bij Renault of Alpine. Esteban Ocon is naast Jenson Button de enige coureur die Alonso over een heel seizoen weet te verslaan. Tarso Marques behaalde een beter resultaat dan de Spanjaard in 2001, toen beide coureurs niet scoorden voor Minardi. Alpine eindigde als vierde in het kampioenschap, het hoogste resultaat sinds 2018 toen het racete onder de naam Renault.

Regressie bij Ricciardo

Daniel Ricciardo eindigde het seizoen buiten de top 10 in het rijdersklassement voor het eerst sinds zijn tijd als Toro Rosso-coureur.

Vloek

Leclerc eindigde als tweede in het kampioenschap nadat hij de seizoensopener had gewonnen. Dit is het zesde seizoen op rij dat de winnaar van de eerste race tweede wordt in het wereldkampioenschap.

Veel inhaalacties

Met 53 inhaalacties op zondag zag de GP van Abu Dhabi meer inhaalacties dan de voorgaande twee races op Yas Marina bij elkaar.

