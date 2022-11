Lars Leeftink

Maandag 21 november 2022 18:24 - Laatste update: 18:26

De Nederlandse media zag afgelopen weekend Max Verstappen in Abu Dhabi het seizoen op gepaste manier afsluiten: een overwinning. De vijftiende zege van het seizoen was onderwerp van gesprek bij de kranten en websites. Toch is er ook aandacht voor het duel tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez.

De Telegraaf

Bij de Telegraaf zagen ze Verstappen domineren en Leclerc en Pérez strijden voor P2. "Toch naderde Leclerc halverwege snel op Pérez. Dus besloot de teamgenoot van Verstappen ook voor zijn tweede pitstop eerder binnen te komen dan Leclerc. Het was echter de vraag of hij (en Verstappen) wel nog naar binnen gingen voor een tweede stop. Pérez moest dus gaan jagen. Daarbij moest hij wel eerst nog voorbij Hamilton, die een keer een uitstekende counter in huis had, waardoor hij wat tijd verloor. Uiteindelijk kwam Pérez net te kort om in de laatste ronde een aanval te plaatsen op de Ferrari. Leclerc mag zich daardoor de nummer twee van zowel de Grand Prix van Abu Dhabi als van het Formule 1-jaar 2022. Vooraan reed Verstappen onbedreigd naar de zege. De wereldkampioen pakte zijn vijftiende overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn record verstevigde. Een passende afsluiting van een megajaar."

OOK INTERESSANT: Williams bevestigt Sargeant officieel voor 2023 na behalen superlicentie

Algemeen Dagblad

Bij het Algemeen Dagblad zagen ze dat Verstappen maar weer eens liet zien waarom hij dit seizoen zo dominant is. "In Abu Dhabi bewees Verstappen vooral weer eens waarom hij dit seizoen kampioen is geworden en Pérez niet. De Mexicaan zei halverwege de race, toen hij bovendien ruim twee tellen achter zijn teamgenoot lag, nog dat hij werd opgehouden door de Nederlander, maar uiteindelijk was de wereldkampioen in het slotstuk opnieuw een klasse apart. Met slechts één keer banden wisselen bleef hij over 306 kilometer het hele veld nog comfortabel voor. Een lange stint van 38 rondes op hards, het weerhield hem niet van de zege."

NOS

Bij de NOS spreken ze van een race waar Verstappen totaal niet uitgedaagd werd. "Verstappen begon vanaf poleposition en was uitstekend weg. Hij sloeg direct een gaatje met ploeggenoot Pérez, die vanaf P2 startte. Bij de eerste bandenwissel ging Verstappen van medium naar hard. Hij verloor zijn koppositie even aan Leclerc, maar kwam na een pitstop van de Ferrari-coureur weer aan de leiding. Verstappen reed daarna onbedreigd naar de overwinning. De 25-jarige coureur van Red Bull hoefde niet meer naar binnen en bleef de concurrentie ruim voor."

Nu.nl

Tot slot nu.nl, dat zag dat Pérez niet meekon met zijn teamgenoot en P2 aan Leclerc moest laten. "Verstappen hield Pérez bij de start van zich af en kon de race vanaf dat moment zo'n 58 ronden lang controleren. Zijn teammaat had niet de snelheid om hem te bedreigen en ook van de concurrenten van Ferrari en Mercedes kwam geen tegenstand. In de twintigste ronde maakte Verstappen zijn enige pitstop. Pérez dook nog wel even op in zijn spiegels, maar toen de Mexicaan begon te klagen dat de Limburger hem ophield, verdween Verstappen aan de horizon. Pérez zelf raakte verwikkeld in een strijd met Leclerc, die rechtstreeks invloed zou hebben op hun jacht op de tweede plaats in het kampioenschap. Ferrari haalde de Monegask niet binnen toen Pérez na een langzame pitstop in druk verkeer terechtkwam. Leclerc werd op een eenstopper gezet, met zijn enige stop in ronde 21. Pérez maakte twee stops."