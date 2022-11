Vincent Bruins

Maandag 21 november 2022

Sergio Pérez heeft de strijd met Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap verloren. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verklaarde waarom ze kozen voor een twéé stop-strategie tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Ook complimenteert hij Leclerc met hoe goed de Ferrari-coureur dit seizoen heeft gereden.

Pérez en Leclerc kwamen allebei naar het circuit van Yas Marina met 290 punten. De eerstgenoemde ving de race aan vanaf de voorste startrij, maar zou de tweede plek in niet alleen de Grand Prix, maar ook in het kampioenschap verliezen aan Leclerc. De Mexicaan werd op een twee stop-strategie gezet en moest de verloren tijd op de baan zien goed te maken. Uiteindelijk kwam hij net iets meer dan een seconde tekort op de Ferrari van de Monegask.

Pérez vroeg teveel van banden

"Ik denk dat Checo iets meer van zijn rechtervoorband heeft gevraagd dan verwacht," legde Horner over Pérez uit aan onder andere GPFans. "Ik weet niet of dat komt, omdat hij een iets andere setup had of door een andere techniek van rijden. Dat moeten we gaan analyseren. Je kon hem over de radio horen dat de voorband vernield was en we zagen dat Ferrari klaarstond om een undercut te doen. Het probleem met waar Checo strategisch gezien op dat moment was, zou het een zeer lange één-stopper zijn geweest. We moesten kiezen tussen een makkelijke prooi zijn aan het einde van de stint en proberen aan te vallen. We hebben ervoor gekozen om aan te vallen. Als er nog een extra ronde was, dan had hij hem gepakt."

Complimenten aan Leclerc

"Mijn felicitaties gaan uit naar Charles," vertelde Horner over de Ferrari-coureur. "Hij heeft geweldig gereden dit jaar. Het heeft, net als onze eigen coureurs soms, ook veel ongeluk gehad. Hij is een fantastische coureur om tegen te racen en hij racet ook altijd eerlijk. Ik ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar hard terug zullen vechten. Ik denk dat onze eigen coureurs hun beste seizoenen in de Formule 1 hebben meegemaakt. Max is voortreffelijk geweest dit jaar. Hij heeft weer stappen vooruit gemaakt na het winnen van het kampioenschap twaalf maanden geleden."