Vincent Bruins

Maandag 21 november 2022 10:52

Fernando Alonso viel voor de zesde keer dit seizoen uit in de Grand Prix van Abu Dhabi gisteren. De coureur die in 2005 en 2006 kampioen werd met Renault, de voorloper van Alpine, is blij dat hij eindelijk weg kan bij het team. Hij kijkt er naar uit om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Aston Martin.

Alonso ving de race op Yas Marina Circuit aan vanaf de elfde positie na net Q3 misgelopen te zijn in de kwalificatie. Hij maakte in de openingsfase een plekje goed op Daniel Ricciardo en bleef vervolgens het grootste deel van de race achter Sebastian Vettel rijden. Hij vertelde later dat hij de Duitser niet wilde aanvallen en van het moment wilde genieten. Het genot verdween echter al snel, toen hij halverwege uitviel met een waterlek.

Betrouwbaarheid Alpine onacceptabel

"Helaas hadden we weer een motorprobleem," legde Alonso uit aan onder andere GPFans. "Ik ben blij dat ik hier [bij Alpine] klaar ben. Het is een feit dat het auto 14 heeft tegengezeten met zes uitvalbeurten, maar ook momenten, zoals problemen in de kwalificatie in Australië en de Sprint in Oostenrijk kon ik niet eens aan beginnen. We hadden zo'n negen à tien betrouwbaarheidsproblemen en op dit niveau is dat onacceptabel. Het gebeurde altijd met mijn auto, dus ik ben blij dat het afgelopen is."

Hopelijk bij Aston Martin meer geluk

"Morgen ga ik de stoel naar mij vormen bij Aston Martin, dinsdag doen we de bandentest en hopelijk is dat een project waar ik meer geluk heb," vertelde de Spanjaard na de Grand Prix van Abu Dhabi, uitkijkend naar de overstap naar het Britse team. "Zoals ik al zei ben ik blij het hoofdstuk [bij Alpine] af te sluiten en morgenochtend begin ik met nieuwe motivatie met Aston Martin. Dat project is geweldig qua mensen die ze inhuren, de faciliteiten die ze hebben, hoeveel erin geïnvesteerd wordt. Er staan goede tijden aan te komen. Ik kan niet wachten tot volgend seizoen."