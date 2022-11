Vincent Bruins

Fernando Alonso en Esteban Ocon raakten elkaar in de Sprint van de São Paulo Grand Prix vorige week. Laurent Rossi, de CEO van Alpine, was niet te spreken over zijn coureurs. Hij overwoog hen de laan uit te sturen, maar uiteindelijk was hij tevreden dat Alonso en Ocon hun verantwoordelijkheid namen om op de zondag beter samen te werken.

Alonso en Ocon vingen de Sprint op het circuit van Interlagos aan vanuit de top zeven. In een poging zijn teamgenoot in te halen, raakte Alonso Ocon. Alonso moest een pit stop maken voor een nieuwe voorvleugel en werd achttiende in de Sprint. Ocon werd zeventiende en de schade aan zijn bolide zou een brand veroorzaken na de Sprint. Op de zondag kwamen ze echter sterk terug. Alonso finishte als vijfde en Ocon als achtste om zo belangrijke punten te scoren. Alpine strijdt tegen McLaren om de vierde positie in het constructeurskampioenschap.

Andere coureurs

"Ik heb hun verteld dat zolang zij zich gedragen als volwassenen dat ik hen dan ook als volwassenen behandel," vertelde Rossi over Alonso en Ocon. "Dus ze mogen met elkaar racen, totdat het team er slechter vanaf komt, wat vorig weekend gebeurde. Ik herinnerde hen aan ons contract en ik herinnerde hen aan het feit dat er genoeg andere coureurs zijn die maar al te graag in hun plaats zouden willen racen. Het was zonde geweest het jaar af te maken met twee andere coureurs, ook al had het me veel gekost."

Team orders

"Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen en ze hebben het ontzettend goed gedaan," ging de CEO van Alpine verder, blij met de verdiende punten van de zondag in Brazilië. "Het overkomt iedereen wel eens. Ik denk dat dit hetgeen is wat deze coureurs tot ongelooflijke kampioenen maakt. Ze hebben dit killerinstinct en soms gaat dat iets te ver. Hen terugbrengen in een betere mentale positie is dan ook een van mijn taken." Rossi legt uit dat hij team orders zou inzetten, als het noodzakelijk was: "We hadden twee verschillende strategieën en we konden niet voorspellen welke een betere uitkomst zou hebben, omdat het afhing van de baanomstandigheden. Echter, gebaseerd op de snelheid en de omstandigheden, hebben we hun verteld dat we met bevelen zouden komen om van positie te wisselen, als het nodig was."