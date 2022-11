Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 16:27 - Laatste update: 16:28

Max Verstappen sloot een waanzinnig jaar in de Formule 1 af met een zege tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander was superieur in de Verenigde Arabische Emiraten en kwam niet in de problemen. En dat terwijl hij lang moest doorrijden op zijn banden. Na afloop legde hij uit waarom een tweestopper eigenlijk geen optie was.

Verstappen maakte in Abu Dhabi slechts één pitstop, terwijl collega Pérez tweemaal naar binnen ging voor een nieuw setje rubber. Desondanks wist Verstappen zijn pace op peil te houden en kwam hij nimmer in de problemen. Zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar en datzelfde gold voor de levensduur van zijn banden. Verstappen wist zijn banden perfect te managen, maar erkende na afloop ook dat het eigenlijk geen optie was om een tweede keer naar binnen te gaan. Red Bull had namelijk geen extra harde set meer klaarliggen voor de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

De race ging helemaal zoals gepland

Als hem na afloop door Viaplay wordt gevraagd of het volgend jaar nóg mooier kan worden dan dit seizoen, antwoordt Verstappen: "Hopelijk wel, maar dat zal heel lastig worden. Dit is een perfect einde van het seizoen natuurlijk." Vervolgens gaat hij in op zijn race en de pitstop-strategie. "De race ging eigenlijk helemaal zoals gepland, ik was alleen maar een beetje aan het managen. Zo wil je hem (de race, red.) natuurlijk ook hebben."

OOK INTERESSANT: Pérez komt ronde tekort in Abu Dhabi voor P2 in WK: "Dit is hoe het is"

Tweestopper "zou niet ideaal zijn" voor Verstappen

Maar waarom het risico nemen om de race uit te rijden op oude banden? "Ik had geen twee harde setjes banden, dus een tweestopper zou niet ideaal zijn voor mij. Maar de banden waren oké, dus een éénstopper was ook prima voor mij. Het voelde allemaal gewoon goed aan, het was een goede wedstrijd." En nu het seizoen erop zit, gaat Verstappen even lekker met de beentjes hoog. "Ja, ik heb wel even zin om niks te doen. Het was natuurlijk een topjaar en daar gaan we wel even van genieten."