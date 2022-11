Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 13:04 - Laatste update: 14:18

Mattia Binotto heeft tijdens de persconferentie in Abu Dhabi gereageerd op de geruchten over zijn vertrek bij Ferrari. De teambaas stelt dat hij zich geen zorgen maakt over zijn carrière bij het Italiaanse team en dat hij gefocust is op de toekomst.

Eerder deze week schreef de Italiaanse media dat de positie van Binotto bij het team van Ferrari zwaar onder druk staat. Volgens die geruchten zou de Italiaanse renstal van plan zijn om Binotto vanaf 2023 te vervangen door Fred Vasseur, de huidige teambaas van Alfa Romeo. Niet lang na het opduiken van de geruchten, kwam Ferrari met een officieel statement op de proppen. "Met betrekking tot de speculaties in bepaalde media over de positie van Scuderia Ferrari-teambaas Mattia Binotto, verklaart Ferrari dat deze geruchten volledig ongegrond zijn."

"Ferrari is het meest geliefde team", reageert Binotto tijdens de persconferentie in Abu Dhabi op de geruchten. "Seb [Sebastian Vettel, red.] zei ooit dat iedereen een Ferrari-fan is, zelfs als ze zeggen dat het niet het geval is. En als er zo'n grote passie omheen zit, dan zijn er altijd veel geruchten en is er veel kritiek. Dat is in het verleden altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn." Binotto is na het lezen van de speculaties naar Ferrari-voorzitter John Elkann gestapt. "Samen bespraken we wat de beste manier zou zijn om verder te gaan. We besloten daarom een verklaring vrij te geven om een einde te maken aan iedere vorm van speculatie. Het is duidelijk dat de speculatie nergens op gebaseerd is."

Binotto over toekomst bij Ferrari

Het team van Ferrari begon het Formule 1-seizoen van 2022 ijzersterk en leek een grote rol te gaan spelen in de titelstrijd met Red Bull. Echter ging er, naar mate het seizoen vorderde, steeds meer mis bij de Italiaanse renstal. Dit terwijl Red Bull juist de weg omhoog wist te vinden. Gevraagd of Binotto kan garanderen dat hij in 2023 nog gewoon aan het roer staat van de Scuderia, reageert hij: "Het is natuurlijk niet aan mij om te beslissen, maar ik ben redelijk ontspannen. De reden dat ik ontspannen ben, is omdat ik altijd open, eerlijke en constructieve gesprekken heb gevoerd met mijn bazen en de voorzitter. Niet alleen over de korte termijn, maar ook de middellange en lange termijn."

"Als we terugkijken naar het seizoen, ja we hadden een paar ups en downs. We zijn niet de snelste auto op de baan, maar we hebben ons hoofddoel bereikt, namelijk om terug te komen en weer competitief te zijn in het nieuwe tijdperk van de 2022-bolides. Ja, ik ben ontspannen, sterker nog, ik ben echt gefocust op wat we moeten doen en ik ben gefocust op het team."