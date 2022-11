Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 09:28

De laatste vrijdag van het 2022 Formule 1-seizoen is aangebroken. Max Verstappen is al wereldkampioen, Red Bull is al wereldkampioen en records zijn al verbroken. Er staat dit weekend echter nog genoeg op het spel. De laatste race van het seizoen belooft in ieder geval een zware te worden voor de coureurs.

De afgelopen weken hebben de coureurs regelmatig met regenachtige omstandigheden te maken gehad, met de Grand Prix van Japan als climax. Onder meer de strijd om P2 in beide kampioenschappen is na al deze races echter nog erg spannend en zal in Abu Dhabi komend weekend pas beslist worden. Ook daarachter wordt er nog voor positie gevochten door verschillende teams en coureurs. Daarnaast is er ook nog gewoon een zege te boeken en een pole position om te veroveren.

Vrijdag

Het belooft qua weer een compleet ander weekend te worden dan de coureurs de afgelopen raceweekenden gewend zijn. De temperaturen gaan op vrijdag boven de 30 graden Celsius komen, en wolken zijn er amper. De kans op regen is dan ook voorspelbaar: 0%. Op zaterdag en zondag belooft het niet veel anders te worden, met dezelfde temperaturen en dezelfde kans op regen.