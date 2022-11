Hoe laat begint het raceweekend in Abu Dhabi?

Lars Leeftink

Het laatste weekend van het 2022 Formule 1-seizoen is alweer aangebroken. Komend weekend zien we de coureurs voor het laatst in 2022 op de baan tijdens het raceweekend in Abu Dhabi. Hoe laat gaan de coureurs er vrijdag aan beginnen?

Veel mensen zullen het raceweekend in Abu Dhabi van vorig jaar nog op hun netvlies hebben staan. Lewis Hamilton leek op zondag tijdens de race naar de zege te rijden, toen Sergio Pérez vlak voordat de Brit op P1 terechtkwam besloot hem flink op te houden en zo te voorkomen dat hij een pitstop kon maken zonder ingehaald te worden. Vervolgens was er de crash van Nicholas Latifi en het gedoe omtrent de safety car, die met een rondje te gaan uiteindelijk naar binnen kwam. Verstappen haalde tijdens de laatste ronde van de laatste race van het seizoen Hamilton in en veroverde zo zijn eerste wereldkampioenschap.

2022

Dit jaar staat er een stuk minder op het spel. Verstappen was na de race in Japan al wereldkampioen, terwijl Red Bull het weekend daarna in de Verenigde Staten al wereldkampioen werd bij de constructeurs. Sindsdien heeft Verstappen ook nog meerdere records op zijn naam gezet en is het vooral spannend om P2 tussen Pérez en Charles Leclerc. Ook tussen Ferrari en Mercedes staat er komend weekend nog veel op het spel.

Tijdschema

Het raceweekend in Abu Dhabi gaat vrijdag om 11:00 uur al van start, eerder dan de afgelopen raceweekenden het geval was. Dan begint de eerste vrije training, waaraan Verstappen niet mee zal doen. Hij werd, net zoals zeven andere coureurs, vervangen tijdens VT1 door rookies en Robert Kubica. De tweede vrije training staat vervolgens om 14:00 uur op het programma. Het zijn de laatste trainingen op vrijdag van dit seizoen.