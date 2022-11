Hamilton en Verstappen hebben legendarische mijlpalen in zicht | Abu Dhabi GP stats

Ewan Gale & Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022

De Formule 1 is gearriveerd op het Yas Marina-circuit voor een veel rustigere seizoensfinale dan die van vorig jaar. Desalniettemin staat er nog genoeg op het spel. De strijd om de tweede plaats tussen Mercedes en Ferrari, en ook tussen Sergio Perez en Charles Leclerc, is nog niet beslist, terwijl records voor het oprapen liggen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi zijn hier de beste statistieken en feiten.

Het vroegste einde van een F1-seizoen

Dit weekend vindt de veertiende editie plaats van de GP van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij de race gastheer is van de vroegste seizoensfinale sinds 2010. Met bouwkosten van $ 1,32 miljard is Yas Marina de duurste F1-locatie die ooit is gebouwd.

Record in Abu Dhabi in zicht

Abu Dhabi was tien keer gastheer van de seizoensafsluiting en zal dit weekend Adelaide evenaren als locatie met de meeste seizoensfinales. Het circuit heeft met 1140 meter ook één van de langste rechte stukken in de Formule 1. Het stuk is slechts 30 meter korter dan het rechte stuk in Shanghai.

Kwalificatie sleutel tot succes

Twaalf van de dertien Abu Dhabi Grands Prix zijn gewonnen vanaf de eerste startrij, met de coureur die start op pole die zegevierend tijdens de laatste zeven races. De enige coureur die van lager dan de eerste startrij wist te winnen was Kimi Raikkonen, die in 2012 vanaf de vierde plaats de overwinning behaalde voor Lotus.

Hamilton streak in gevaar

Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur in Abu Dhabi na vijf keer pole te hebben veroverd en de race op zijn naam te hebben geschreven. Nu Mercedes tijdens de vorige race de eerste overwinning van het seizoen behaalde, hoopt Hamilton weer op de bovenste trede te staan in Abu Dhabi. Het resultaat zou zijn record van het winnen van ten minste één race in elk seizoen sinds zijn debuut verlengen. De zevenvoudig kampioen stond op het podium bij elke Grand Prix van Abu Dhabi in het hybride tijdperk. Bovendien is Hamilton nog nooit buiten de top vijf geëindigd in een kampioenschap. Hij staat momenteel vijfde, met een kleine voorsprong van zes punten op Carlos Sainz. Het wordt dit weekend de 200ste race van Hamilton met Mercedes. Geen enkele andere coureur heeft die mijlpaal ooit bereikt met één constructeur.

Russell tweede?

George Russell heeft nog steeds een buitenkans om tweede te worden in het klassement, maar zou een overwinning nodig hebben en de snelste ronde terwijl zowel Perez als Leclerc geen punten mogen scoren.

Vorm Ferrari

Ferrari heeft het historisch gezien moeilijk in Abu Dhabi, met geen enkele start op de eerste rij of overwinning in Yas Marina. Feitelijk gezien heeft de Scuderia slechts elf ronden aan de leiding gereden in Abu Dhabi.

Weer een mijlpaal in zicht voor Verstappen

Verstappen zou in Abu Dhabi zijn derde opeenvolgende overwinning kunnen pakken. De Nederlander zou ook de vierde coureur kunnen worden die de mijlpaal van 2000 punten bereikt als hij in de top drie eindigt.

Bottas bereikt mijlpaal

Valtteri Bottas gaat aan zijn 200ste race in de Formule 1 beginnen.

Afscheid van een legende

Sebastian Vettel zal zijn 300ste en laatste raceweekend gaan rijden, hoewel het zijn 299ste start zal zijn nadat hij in 2016 niet aan de GP van Bahrein was begonnen. Vettel heeft twee poles en drie overwinningen behaald op het circuit in Abu Dhabi, terwijl hij hier in 2010 ook de eerste van zijn vier titels veiligstelde.

Weinig inhalen

Yas Marina heeft sinds 2017 gemiddeld 22 inhaalacties per race gezien. Ondanks de uitgebreide make-over vorig seizoen die bedoeld was om het racen te ondersteunen, waren er slechts 20 inhaalacties tijdens 58 ronden.

Statistieken zijn verzameld in samenwerking met Sundaram Ramaswami -Twitter/Instagram - @f1statsguru