Lars Leeftink

Woensdag 16 november 2022 16:31 - Laatste update: 18:11

We hebben er dit seizoen al een paar gezien, maar in Abu Dhabi krijgen we tijdens de slotrace van het seizoen nog een speciale livery op de baan. McLaren heeft besloten het seizoen in samenwerking met Vuse stijlvol af te sluiten.

Het is niet het seizoen van McLaren geweest. Het team had graag, net zoals Ferrari, de stap richting Mercedes en Red Bull willen maken dankzij de nieuwe reglementen en auto's. Hier slaagde het team echter niet in, mede omdat het veel last had van porpoising. McLaren staat momenteel vijfde en heeft 19 punten achterstand op Alpine in de strijd om plek vier. Een plekje stijgen levert McLaren minder tijd op in de windtunnel, maar financieel gezien zal het McLaren wel helpen als ze P4 nog kunnen veroveren tijdens de laatste race. Daarvoor zal het team echter wel een sterk weekend van zowel Lando Norris als Daniel Ricciardo moeten hebben, en dit is in 2022 maar zelden gebeurd.

Livery

De nieuwe livery is niet per se heel veel anders dan de normale livery die McLaren gebruikt. De livery is ontworpen door de Libanese artiest Anna Tangles en is vooral anders aan de zijkant van het chassis, de achtervleugel en de voorvleugel. Het oranje en blauwe gedeelte van de auto heeft nu wat meer detail en is tevens voorzien van een speciale stijl. In deze auto gaan Norris en Ricciardo proberen hun seizoen in stijl af te sluiten. Voor Ricciardo zal het voorlopig zijn laatste F1-race zijn, want hij neemt na deze race afscheid van het team en zal waarschijnlijk ergens reservecoureur worden in 2023.