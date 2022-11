Lars Leeftink

Woensdag 16 november 2022 13:19 - Laatste update: 14:10

Na een spectaculair weekend in Brazilië vol met actie, controversie en inhaalmanoeuvres is het komend weekend alweer tijd voor het laatste raceweekend van het seizoen. In Abu Dhabi zijn beide kampioenschappen allang vergeven, maar qua posities is er nog genoeg om voor te rijden.

Max Verstappen werd in Japan al wereldkampioen na een dominant seizoen waarin hij meerdere records op zijn naam schreef. Red Bull werd het weekend daarna, in de Verenigde Staten, wereldkampioen bij de constructeurs. Een succesvol seizoen dus voor Red Bull, maar het kan in Abu Dhabi nog beter worden. Welke posities bij zowel de coureurs als de constructeurs staan er nog op het spel?

Coureurs

Bij de coureurs is de eerste plaats dus al vergeven, maar de strijd om plek twee tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez is enorm spannend. Beide coureurs hebben 290 punten, waardoor degene die zondag het hoogste eindigt de tweede plek zal veroveren. Er moeten gekke dingen gebeuren wil George Russell P4 nog kwijt gaan raken, terwijl Lewis Hamilton en Carlos Sainz strijden om P5. Hamilton heeft 240 punten, Sainz 234 punten. Lando Norris staat stevig op P7, met Esteban Ocon (86 punten) en Fernando Alonso (81 punten) die nog strijden om P8. De top tien gaat afgemaakt worden door Valtteri Bottas.

Verder is ook het duel om P11 (Sebastian Vettel 36 punten, Daniel Ricciardo 35 punten), P13 (Kevin Magnussen 23 punten, Pierre Gasly 23 punten) en P15 (Lance Stroll, Mick Schumacher en Yuki Tsunoda binnen twee punten van elkaar) en P18 (Guanyu Zhou, Alexander Albon en Nicholas Latifi binnen vier punten van elkaar) nog niet beslist, maar bij de laatste twee duels moeten er hele gekke dingen gebeuren wil daar nog verandering in komen omdat deze coureurs met hun huidige auto moeite hebben om de top tien te halen.

Constructeurs

Bij de teams gaat het, achter het al besliste kampioenschap van Red Bull, vooral nog om P2, P4, P6 en P8. Ferrari heeft 19 punten voorsprong op Mercedes in de strijd om P2, terwijl er in Abu Dhabi nog 44 punten te verdienen zijn (P1 en P2 + snelste ronde). Kansen genoeg dus nog voor Mercedes om P2 te veroveren, maar daarvoor zal Ferrari wel een slecht weekend moeten hebben. Het momentum is in ieder geval wel in het voordeel van Mercedes. Alpine heeft tevens 19 punten voorsprong op McLaren en is alles behalve zeker van P4. Toch is ook Alpine in het voordeel vanwege hun recente vorm, en het ontbreken van vorm bij McLaren.

In de strijd om P6 heeft Alfa Romeo vijf punten voorsprong op Aston Martin. Alfa Romeo is totaal uit vorm na een prima begin van het seizoen, terwijl Aston Martin juist in de slotfase in vorm begint te komen. Vijf punten is een gat dat komend weekend nog prima te overbruggen is. Tot slot P8, waar Haas maar twee puntjes voorsprong heeft op AlphaTauri. Beide teams scoren de laatste tijd weinig punten na een sterk begin van het seizoen, maar twee punten is met twee auto's zo gescoord. Naast Red Bull heeft alleen Williams verder niet echt iets om voor te vechten, tenzij het team nagenoeg de volle buit (44 punten) zou pakken in Abu Dhabi. Het gat naar AlphaTauri en Haas is namelijk 29 punten, met de huidige auto van Williams lastig om goed te maken tijdens een raceweekend.

Andere klassementen

Qua podiumplaatsen is Verstappen (16) al niet meer in te halen door Pérez en Leclerc (beide 10 podiumplekken in 2022). Hetzelfde geldt voor Leclerc als het aankomt op pole positions. De Monegask heeft er negen verzameld in 2022, terwijl Verstappen op zes staat. Qua snelste ronde is het nog wel 'spannend', want Verstappen (vijf keer snelste ronde) kan door Russell (vier keer snelste ronde) nog ingehaald worden. Qua aantal Driver Of The Day-onderscheidingen is Verstappen met vijf ook niet meer in te halen, aangezien onder meer Hamilton en Pérez drie keer uitgeroepen zijn tot Driver Of The Day. Tot slot het hoogste aantal uitvalbeurten in 2022, dat nu op naam staat van Zhou, Bottas en Sainz (6 keer). Albon, Tsunoda, Alonso en Magnussen kunnen het trio nog evenaren, maar bij een uitvalbeurt van Zhou, Bottas of Sainz staan ze weer bovenaan in het klassement waarin je niet bovenaan wilt staan.