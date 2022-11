Dit mag je van F1TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Abu Dhabi

Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022 17:29

Aankomend weekend staat de finale van het Formule 1-seizoen op het programma in Abu Dhabi. Er is nog wel wat om voor te spelen, zo gaan we zien of Max Verstappen gehoor zal geven aan een mogelijke teamorder, om teamgenoot Sergio Pérez aan de tweede plek te helpen. Ook in het contructeursklassement is het nog razend spannend voor het plekje achter de kampioen.

Het raceweekend in São Paulo was er eentje om de vingers bij af te likken. Kevin Magnussen was de man van de kwalificatie. De Deen wist optimaal te profiteren van de omstandigheden en pakte zijn allereerste pole position. Tijdens de sprintrace waren er genoeg knokpartijen in de top van het veld, die George Russell wist te winnen. De Brit stond ook op de hoogste treden na de spectaculaire wedstrijd in Brazilië en mag zich daarom vanaf zondag ook een Grand Prix-winnaar noemen.

F1 TV

Niet alleen de Formule 1 gaat dit weekend racen, ook de Formule 2 zal de afsluiter van het seizoen gaan rijden in Abu Dhabi. Het zorgt ervoor dat er genoeg te zien is bij de streamingdienst van de koningsklasse.

18 november 08:35 uur - 09:20 uur F2 vrije training 18 november 11:00 uur - 12:00 uur F1 Eerste vrije training 18 november 12:30 uur - 13:00 uur F2 Kwalificatie 18 november 14:00 uur - 15:00 uur F1 Tweede vrije training 19 november 11:30 uur - 12:30 uur F1 Derde vrije training 19 november 13:20 uur - 14:15 uur F2 Sprintrace 19 november 14:30 uur - 15:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie 19 november 15:00 uur - 16:00 uur Kwalificatie 19 november 16:00 uur - 16:30 uur Nabeschouwing kwalificatie 20 november 10:00 uur - 11:05 uur F2 Hoofdrace 20 november 13:00 uur - 13:55 uur F1 Voorbeschouwing race 20 november 14:00 uur - 16:00 uur Grand Prix van Abu Dhabi 20 november 16:00 uur - 16:40 uur F1 Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in het tabel onder deze tekst te zien.

18 november 10:50 uur - 12:00 uur F1 Eerste vrije training 18 november 13:50 uur - 15:00 uur F1 Tweede vrije training 18 november 20:25 uur - 21:55 uur Studio Formule 1: Abu Dhabi Shakedown 19 november 11:20 uur - 12:30 uur F1 Derde vrije training 19 november 14:25 uur - 15:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie 19 november 15:00 uur - 16:00 uur Kwalificatie 19 november 16:00 uur - 17:40 uur Nabeschouwing 20 november 12:55 uur - 14:00 uur F1 Voorbeschouwing race 20 november 14:00 uur - 16:00 uur Grand Prix van Abu Dhabi 20 november 16:00 uur - 17:40 uur Nabeschouwing race

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland moet het dit jaar doen met de samenvattingen, maar desondanks bouwt de zender een voor- en nabeschouwing op voor de race in Abu Dhabi.

18 november 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 19 november 23:00 uur Formule 1: GP van Abu Dhabi Kwalificatie (samenvatting) 20 november 13:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 20 november 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

Ook bij de publieke omroep worden de verrichtingen van de Grand Prix van Abu Dhabi uitgebreid besproken. Presentatrice Dione de Graaff zal samen met Jan Lammers uitgebreid nabeschouwen op de laatste race van het Formule 1-seizoen.