Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 20:57 - Laatste update: 21:03

Jan Lammers is van mening dat Max Verstappen afgelopen weekend een andere beslissing had kunnen maken, maar volgens de Nederlander heeft Sergio Pérez de beslissing van de tweevoudig wereldkampioen ook een beetje aan zichzelf te danken.

Helemaal duidelijk is het niet, maar de reden van het niet teruggeven van de positie van Verstappen aan Pérez lijkt in het verleden te liggen. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco crashte Pérez in de slotfase, waardoor Verstappen pole position niet op zijn naam kon zetten. Binnen Red Bull zou hij hebben toegegeven dat hij dit expres deed, en Verstappen werd hier vervolgens niet zo blij van. Toen afgelopen zondag bleek dat Charles Leclerc en Fernando Alonso niet meer in te halen waren voor Verstappen, bleef hij voor Pérez zitten. De Nederlander gaf al wel aan dat hij de Mexicaan zal helpen in Abu Dhabi, mocht dit nodig zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Nederlandse media reageert op rommelig weekend Verstappen: "Het liep niet"

Lammers

Lammers, aanwezig in de Formule 1-podcast van de NOS, is van mening dat Pérez het ook een beetje aan zichzelf te danken heeft dat Verstappen niet bereid was om hem zondagavond te helpen en hem P6 te gunnen. "Het is dankzij Pérez, maar ook ondanks Perez. Hij had namelijk veel vaker achter Verstappen moeten finishen [gedurende het seizoen]. Heel vaak zat Leclerc er gewoon voor. Hij had zelf gewoon beter moeten presteren."

Keuze

Volgens Lammers had Verstappen er echter ook voor kunnen kiezen om Red Bull te helpen en de tweede plek voor Pérez en het team veilig te stellen. "Hij had de gelegenheid om niet alleen de eerste plaats op zijn conto te hebben, maar ook de tweede plek voor een gedeelte. Dat is een gelegenheid waarvoor hij had kunnen kiezen. Het was een mooi presentje geweest dat hij aan zijn team kon geven."