Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 16:14 - Laatste update: 16:49

Tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo afgelopen zondag kwamen Lewis Hamilton en Max Verstappen, voor het eerst dit seizoen, in contact met elkaar op de baan. Het leverde Verstappen een straf van vijf seconden op, ondanks dat de FIA erkende dat Hamilton meer ruimte had kunnen laten. Waarom werd Verstappen dan alsnog als hoofdschuldige gezien?

Het incident gebeurde tijdens de herstart na de safety car, gecreëerd door het uitvallen van Kevin Magussen en Daniel Ricciardo. Bij de eerste twee bochten na de herstart probeerde Verstappen via de buitenkant, vanaf P3, Hamilton aan te vallen. Verstappen zat er even naast, maar Hamilton liet zijn auto staan en stuurde vervolgens naar rechts om de bocht te nemen en weer voor Verstappen te komen. Aangezien de Nederlander besloot zijn aanval door te zetten, raakte beide coureurs elkaar. Het resultaat was dat Verstappen schade had en de pits in moest komen om die schade te herstellen. Daar bleef het echter niet bij, want daarnaast kreeg de Nederlander ook een straf van vijf seconden. Hamilton reed gewoon door en zou uiteindelijk de race als tweede afsluiten. Verstappen werd na een knappe inhaalrace zesde.

FIA

De FIA liet al tijdens de race weten dat het incident onderzocht werd, waarna het autosportorgaan al vrij snel met het nieuws naar buiten kwam dat Verstappen vijf seconden straf kreeg. Dit terwijl veel mensen wezen naar een race-incident of het feit dat Hamilton te weinig ruimte liet. Ook de FIA erkende het laatste punt in het document dat gepubliceerd werd. "Hoewel de stewards erkennen dat Hamilton misschien iets meer ruimte had kunnen geven bij bocht twee, bepaalden de stewards dat Verstappen de hoofdschuldige was", aldus de FIA. Maar waarom was Verstappen dan alsnog de hoofdschuldige? Dit komt door een regel in het reglementenboekje dat begin dit seizoen nog is herzien en aangepast. Dit gebeurde na veel discussie de afgelopen jaren onder coureurs, teambazen en de FIA over wat nu wel of geen race-incident is.

Regels

Over het algemeen, ondanks dat de stewards uiteindelijk zelf bepalen wat de standaard is, is het zo dat een 'significant stuk van de auto' (meestal de voorbanden) van in dit geval Verstappen naast (of voor) die van Hamilton moeten zitten. Dit was in dit geval niet zo, omdat Hamilton bij de bocht voor Verstappen zat. Ondanks dat Hamilton dus wat ruimte had kunnen laten, iets wat ook de FIA erkent, had Verstappen dus volgens de regels niet de controle over het gevecht. Dit heeft ervoor gezorgd dat Verstappen vijf seconden straf kreeg en niet Hamilton als schuldige werd aangewezen. Hier kwam nog eens bovenop dat Verstappen, volgens de FIA, met veel snelheid vervolgens richting het einde van de bocht ging en daardoor in contact kwam met Hamilton.

Volgens de regels zat Verstappen als aanvallende coureur nog 'in de dode hoek' van de verdedigende coureur en had Verstappen het duel niet gewonnen of onder controle. De aanval was niet afgerond. "Verstappen probeerde Hamilton in bocht 1 aan de buitenkant in te halen door zeer laat te remmen. Hij kon de actie in bocht 1 niet afronden en zijn snelheid betekende dat het insturen van bocht 2 gecompromitteerd was waardoor hij contact maakte met Hamilton", aldus de stewards van de FIA. Mede daardoor werd het niet genoeg ruimte laten van Hamilton door de vingers gezien.