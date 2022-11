Remy Ramjiawan

Het momentje tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Sao Paulo heeft veel wenkbrauwen doen fronzen. Zo vindt de één dat de Nederlander de schuldige is, de ander deelt het boetekleed uit aan Hamilton. De wedstrijdleiding heeft uiteindelijk Verstappen een straf gegeven en zojuist heeft het orgaan tekst en uitleg erover gegeven.

Hamilton en Verstappen, het was vooral het gevecht van vorig jaar. Toen was al te zien dat beide heren elkaar geen centimeter gunnen. De twee rivalen zijn elkaar dit seizoen niet zo vaak tegengekomen, maar in Brazilië was het dan weer zo ver. In Austin en Mexico ging het nog zonder schade, maar op Interlagos lukte dat niet. De twee kemphanen kwamen elkaar tegen in de eerste bocht.

Uitleg FIA

De stewards waren duidelijk in hun oordeel en deelden een vijf seconden straf uit aan de Nederlander, daarnaast krijgt Verstappen twee strafpunten uitgekeerd. "De stewards waren van mening dat Verstappen, Hamilton probeerde in te halen aan de buitenkant van bocht één en hij remde erg laat. Het lukte hem niet om de inhaalmanoeuvre in de eerste bocht te voltooien en zijn snelheid zorgde ervoor dat zijn entree in de tweede bocht wat lastiger was geworden, waardoor hij contact maakte met Hamilton", zo vindt de wedstrijdleiding.

Toch heeft de zevenvoudig kampioen ook een rol in het geheel en dat benoemt de FIA dan ook. "Hoewel de stewards erkennen dat Hamilton misschien iets meer ruimte had kunnen geven bij de apex van bocht twee, bepaalden de stewards dat Verstappen de hoofdschuldige was", aldus de stewards.