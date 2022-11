Jeen Grievink

Max Verstappen snapt dat Sergio Pérez teleurgesteld is in het verloop van de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix, maar benadrukt dat hij zijn redenen had om geen ruimte te maken voor de Mexicaan. Er is intern echter een goed gesprek gevoerd en daarom zal Verstappen zich in Abu Dhabi wél dienstbaar opstellen.

Verstappen weigerde gisteren gehoor te geven aan een teamorder om Pérez langszij te laten. De coureur uit Guadalajara heeft de punten harder nodig dan Verstappen, maar toch was de Nederlander niet van plan zijn plek op te geven. Dit had echter niets te maken met de strijd die Pérez voert om de tweede plaats in het kampioenschap. Uit de woorden van Verstappen blijkt dat hij nog een rekening te vereffenen had met zijn teamgenoot. "Het heeft iets te maken met wat er in het verleden is gebeurd", zo wordt hij geciteerd door de Duitse krant BILD.

Verstappen houdt kaken op elkaar over Monaco

De geruchten gaan dat Verstappen geen gehoor gaf aan de teamorder vanwege de kwalificatie in Monaco eerder dit jaar. De Limburger wil dit echter niet bevestigen en houdt zijn kaken op elkaar: "Dat zeg ik niet." Wel erkent hij dat het vuurtje inmiddels is geblust na een goed gesprek in de Red Bull-hospitality. "We zijn gaan zitten en hebben alles doorgesproken. Ik begrijp dat Checo teleurgesteld is. Maar ik heb ook mijn redenen om geen ruimte te maken. Maar we gingen zitten en hebben erover gesproken", aldus de Nederlander.

Verstappen gaat Pérez 'gewoon' helpen in Abu Dhabi

Ook teambaas Christian Horner bevestigt dat de lucht is geklaard en benadrukt dat Verstappen zijn teamgenoot 'gewoon' zal helpen in Abu Dhabi. "We doen ons best om Checo te ondersteunen om als tweede te eindigen. Daar heeft Max zich ook aan gecommitteerd. We kijken vooruit, niet achteruit", zo zei Horner. Verstappen beaamt dit. "Er is nog een mogelijkheid (voor Pérez, red.) om punten te scoren in Abu Dhabi. En als ik kan helpen, zal ik dat doen."