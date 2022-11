Russell domineert in Brazilië, Pérez woest op Verstappen na negeren teamorders | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 14 november 2022 00:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Sao Paulo zit erop, maar er is genoeg voer om over na te babbelen. George Russell weet de eerste zege van Mercedes in 2022 te pakken door te winnen op Interlagos. Max Verstappen kwam tijdens de race in botsing met Lewis Hamilton en krijgt daarvoor de straf toebedeeld, al zijn de meningen verdeeld. En de Nederlander negeerde aan het einde van de race een teamorder om teamgenoot Sergio Perez er voorbij te laten, dat kan rekenen op woede bij de Mexicaan. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Russell domineert in Brazilië, Verstappen zesde na botsing met Hamilton

George Russell heeft de Grand Prix van São Paulo weten te winnen, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Laatstgenoemde botste met Max Verstappen in de beginfase, waardoor de Nederlander genoegen moest nemen met de zesde positie. Carlos Sainz flankeerde de beide Mercedes-coureurs op het podium in Brazilië. Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez woest op Verstappen na negeren teamorder: "Laat zien wie hij echt is!"

Sergio Pérez is pislink op Max Verstappen. De Mexicaan vecht nog voor de tweede plek in het coureurskampioenschap, maar Verstappen negeerde een teamorder om hem te helpen. Pérez reageerde woedend op de actie van zijn collega. "Het laat zien wie hij echt is!" Hele artikel lezen? Klik hier

Dit is waarom Verstappen weigerde Pérez voor te laten gaan in Brazilië

Max Verstappen weigerde Sergio Pérez voor te laten gaan tijdens de Grand Prix van São Paulo, terwijl hij daar wel opdracht toe kreeg van zijn engineer. Verstappen zei dat hij zijn "redenen" had om de Mexicaan geen dienst te verlenen en nu is bekend wat deze reden is. Er blijkt oud zeer te zitten bij Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko reageert op rel binnen Red Bull: "Dat is alles wat ik te zeggen heb"

Dr. Helmut Marko heeft geprobeerd de rel tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in de kiem te smoren. De topman van Red Bull zegt de situatie intern te hebben besproken en stelt dat Verstappen "er alles aan zal doen" om Pérez aan de tweede plaats in het WK te helpen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen krijgt controversiële straf na clash met Hamilton in Brazilië

Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben elkaar geraakt in de Grand Prix van São Paulo. Bij de herstart na een Safety Car-periode voor een crash van Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen, dook de Nederlander aan de binnenkant van de Mercedes in S do Senna, maar het gevecht eindigde in tranen. Hele artikel lezen? Klik hier