Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 23:50 - Laatste update: 00:37

Sergio Pérez heeft nog maar eens flink uitgehaald richting Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van São Paulo. De Mexicaan zegt dat "als Verstappen twee kampioenschappen heeft, dat aan hem te danken is". Ook zegt hij de redenen van zijn teamgenoot - om hem niet voor te laten gaan - niet te begrijpen.

Het botert niet langer tussen Verstappen en Pérez, zo lijkt het. In de slotfase van de race op Interlagos weigerde eerstgenoemde een teamorder uit te voeren, waardoor Pérez kostbare punten misliep in strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Verstappen gaf aan zo zijn "redenen" te hebben voor het niet voor laten gaan van zijn collega, maar daar kan Pérez geen begrip voor opbrengen. Sterker nog: de 32-jarige coureur lijkt witheet te zijn. Direct na de race zei hij al dat dit aantoont "hoe Verstappen daadwerkelijk is" en ook nu haalt hij weer hard uit. Hij lijkt zelfs te hinten op een discutabele wereldtitel in 2021.

Pérez "verrast" door Verstappen en "begrijpt redenen niet"

In gesprek met de Mexicaanse tak van ESPN zegt Pérez geen begrip op te kunnen brengen voor de keuze van Verstappen om zijn positie niet af te staan. "Ik ben erg verrast. Ik weet niet wat er gebeurde. Vooral na alles wat ik voor hem heb gedaan. Ik begrijp zijn redenen niet", zo foeterde hij. Maar wat hij daarna zegt, is opmerkelijk. Pérez zegt namelijk dat "als" Verstappen twee wereldtitels heeft, hij dat aan hem te danken heeft. Het woordje "als" insinueert alsof Pérez ergens de mogelijkheid openlaat dat de titel uit 2021 - na de nodige controverse in Abu Dhabi - gestolen is.

"Als hij twee kampioenschappen heeft, is dat aan mij te danken

"Ik denk dat als hij twee kampioenschappen heeft, dat aan mij te danken is", zo deelt Pérez een gevoelige sneer uit aan zijn Nederlandse collega. Hij vindt het jammer dat Verstappen hem niet de broodnodige punten heeft gegund voor zijn strijd om de tweede plaats in het klassement, maar weet ook dat Red Bull gewoonweg niet sterk genoeg was in Brazilië. "Jammer dat we zoveel punten hebben verloren. We hadden geen zachte banden meer en op de mediums had ik geen grip en was ik passagier", aldus de man uit Guadalajara.