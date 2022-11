Russell pakt eerste overwinning voor Mercedes in 2022: "Ik ben sprakeloos!"

Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 20:53 - Laatste update: 20:57

George Russell en Mercedes hebben hun eerste zege van het seizoen te pakken. Tijdens de Grand Prix van São Paulo kwam de Brit als winnaar over de streep, nadat hij van pole position was vertrokken. Teamgenoot Lewis Hamilton werd tweede en zodoende werd het een langverwacht droomweekend voor Mercedes.

Russell wist gisteren al de Sprint Race te winnen, waardoor hij vandaag van kop mocht vertrekken. Hij behield de leiding bij de start en wist vervolgens een gecontroleerde race te rijden. Het werd nog even spannend toen er een safety car op de baan kwam en Hamilton weer in zijn spiegels verscheen, maar Russell gaf de overwinning niet meer uit handen. Hij verscheen na afloop dan ook met een grote glimlach bij de gridinterviews, die werden verzorgd door oud-coureur Felipe Massa. "Wat een waanzinnig gevoel is dit", zo stamelde Russell.

Russell "sprakeloos" na overwinning in Brazilië

"Ik wil mijn team enorm bedanken", zo vervolgt de jonge Brit zijn verhaal. "Dit seizoen was een emotionele rollercoaster en deze race was zwaar. Ik voelde wel dat ik in controle was, maar Lewis was supersnel. En toen kwam ook nog die safety car, waardoor ik onder druk kwam te staan. Maar ik ben blij dat ik de overwinning binnen heb weten te rijden. Ik ben sprakeloos." Voorafgaand aan de race, tijdens de inlap, kreeg Russell een paar flashbacks, zo zegt hij. "Tijdens de inlap kwamen al mijn herinneringen van vroeger voorbij. Ik ben super trots!"