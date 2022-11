Remy Ramjiawan

De FIA is er maar druk mee, maar ook Daniel Ricciardo staat in het strafboekje. De Australiër tikte Kevin Magnussen in de eerste ronde van de baan en daarvoor krijgt de McLaren-coureur drie plekken gridstraf voor zijn voorlopig allerlaatste race, in Abu Dhabi.

De man die vrijdag nog bovenaan stond, kreeg zondagavond een zware dobber te verwerken. Magnussen startte vanaf de achtste positie en punten voor het geplaagde Haas leken erin te zitten. Maar de Deen kon zijn eerste ronde niet afmaken, want een onderonsje met Ricciardo zorgde voor een uitvalbeurt. Toch zal Magnussen met een goed gevoel terugkijken op het raceweekend in Brazilië, want de pole position, die nemen ze hem niet meer af.

Uitspraak FIA

Mclaren beroepte zich bij de FIA op onnatuurlijk gedrag van Magnussen. "McLaren verklaarde dat Magnussen volgens hen langzamer was bij het uitkomen van bocht acht dan de andere auto's voor hem, waardoor het moeilijk was om de snelheid van het sluiten te beoordelen, toen de twee auto's op elkaar inwerkten", zo luidt het FIA-document.

De autobond gaat echter niet met het verweer van het team mee en stelt: "De stewards onderschrijven dat het incident niet roekeloos was. Maar, ze zijn wel van mening dat het een incident tussen de twee auto's is, waarbij er geen invloed van anderen waren, waardoor het niet een 'first lap'-incident is. De stewards vinden dat Magnussen normaal reed en dat hij geen vreemde bewegingen maakte, daarom krijgt Ricciardo de volle schuld toebedeeld en zal hij drie plekken gridstraf voor de volgende race krijgen."