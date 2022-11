Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 22:37 - Laatste update: 23:56

Dr. Helmut Marko heeft geprobeerd de rel tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in de kiem te smoren. De topman van Red Bull zegt de situatie intern te hebben besproken en stelt dat Verstappen "er alles aan zal doen" om Pérez aan de tweede plaats in het WK te helpen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het negeren van de teamorder door Verstappen tijdens de race in Brazilië heeft flink wat stof doen opwaaien. Waarom hielp de Nederlander zijn teamgenoot niet aan die uiterst belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap? Verstappen zei over de boordradio dat hij zo z'n "redenen" had om Pérez er niet voorbij te laten. Kort daarna werd door Tom Coronel en Erik van Haren gezegd dat deze "redenen" alles te maken hebben met de gebeurtenissen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, eerder dit jaar. Marko wil er niet te veel over loslaten, maar zegt dat de situatie intern is afgehandeld.

Marko voerde indringend gesprek met Verstappen

De man uit Graz lijkt een hartig woordje te hebben gewisseld met Verstappen, want uit zijn woorden blijkt dat de regerend wereldkampioen in Abu Dhabi wél zijn hulp gaat bieden aan Pérez. "Ons doel is dat Checo tweede wordt in het kampioenschap en Max zal er alles aan doen om hem daarbij te helpen", zo laat de Red Bull-topman optekenen bij de Oostenrijkse televisiezender ORF. Meer lijkt hij er ook niet over kwijt te willen. "Dat is alles wat ik te zeggen heb", zo voegde hij er bij het Duitse Sky Sports nog aan toe. "We hebben nu besproken wat er is gebeurd. Het is intern allemaal afgehandeld."

Pérez moet vol aan de bak in Abu Dhabi

Met nog maar één race te gaan in het 2022-seizoen, moet Pérez volgend weekend vol aan de bak. Met 290 punten staat hij gelijk met Leclerc in de strijd om de tweede positie in het coureurskampioenschap. De Mexicaan zou de hulp van Verstappen door het gebeuren in Brazilië dus extra goed kunnen gebruiken tijdens de slotrace van het seizoen.