Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 12:25 - Laatste update: 12:30

Fernando Alonso is helemaal klaar met teamgenoot Esteban Ocon na meerdere incidenten tijdens de sprintrace in Brazilië. De Spanjaard is blij dat hij na dit weekend nog maar een race te gaan heeft voordat hij zich kan focussen op Aston Martin.

Alonso en Ocon hadden het tijdens de sprintrace in São Paulo een paar keer flink met elkaar aan de stok. Op een gegeven moment kwam het ook tot een touche tussen beide coureurs, waarbij ze allebei schade opliepen. Ocon probeerde in bocht vier Lando Norris in te halen, maar dit ging niet goed. Vervolgens was er een aanraking met Alonso, die daar vlak achter zat. Bij de tweede botsing, tijdens dezelfde ronde, tussen beide coureurs was de FIA van mening dat Alonso in de fout was gegaan op start-finish. Hij kreeg een tijdstraf en viel zo van P15 terug naar P18. Ocon start vanaf P17, vlak voor Alonso dus.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz over inhaalactie op Verstappen: "Beetje contact, hoort bij het racen"

Alonso

Tegenover Motorsport.com laat Alonso weten niet zo blij te zijn met zijn teamgenoot. De Spanjaard kijkt uit naar het einde van het seizoen. Volgens Alonso is Ocon al vaker in de fout gegaan. "Er waren veel gevechten die te close waren, helaas. Het is verre van ideaal als dit met je teamgenoot gebeurt, maar het hele jaar is het met hem zoals dit. Gelukkig hebben we hierna nog maar één race te gaan en dan zit het erop. In Jeddah zat ik door hem al dicht bij de muur en dat was in Hongarije opnieuw zo. Vandaag gebeurde dit in bocht 4... Soms is het heel competitief binnen een team en bij hem is dat al gebeurd met Sergio Pérez, terwijl hij hier ook een incident had met Max Verstappen toen hij zijn ronde achterstand ongedaan wilde maken, dus... Nog één race te gaan."

Ocon

Ocon is zich van geen kwaad bewust. "Ik had geen idee dat dit is gebeurd. Het werd me net verteld, maar ik weet niet hoe dat mogelijk was", doelt hij op het moment bij start-finish. De uitspraken van Alonso doet Ocon verder niks. "Dat is zijn mening, mijn mening is anders. Ik reed ervoor, dus ik was niet degene die aan het vechten was. Ik probeerde de McLaren in bocht 4 aan te vallen. Het is een race en we proberen uit alles het maximale te halen, maar vandaag was kostbaar."