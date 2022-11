Vincent Bruins

Zaterdag 12 november 2022 21:59 - Laatste update: 21:59

Max Verstappen is derde geworden in de Sprint van de Grand Prix van São Paulo. De Nederlander was de enige koploper op de medium compound en dat bleek niet de juiste bandenkeuze. Hij werd verslagen door de Mercedes van George Russell.

Verstappen ving de Sprint op het circuit van Interlagos aan vanaf de tweede positie. Omdat de Red Bull Racing-coureur op een hardere band stond dan iedereen om hem heen, had hij niet de beste start, maar hij verloor geen positie. In de eerste twee ronden was Verstappen vooral bezig met zijn plek verdedigen tegenover George Russell. In de derde ronde lukte het om Kevin Magnussen die in zijn Haas vanaf pole was begonnen, uit te remmen. Verstappen leek weg te rijden van het veld, maar Russell was sneller op de zachte band. Na een titanenstrijd ging Russell naar de leiding. Verstappen werd ook gepasseerd door Carlos Sainz en Lewis Hamilton en kwam als vierde over de finish.

Verstappen koos er als enige coureur in de top tien voor om op de mediumband te starten. Gevraagd of dit de juiste keuze was, reageert de Nederlander tegenover de camera's van Viaplay als volgt: "Misschien niet, maar ik denk dat we ze op de softs ook niet hadden gehouden. Op de één of andere manier gingen we heel erg door onze banden heen en [hadden we] totaal geen grip." Halverwege de race verloor Verstappen steeds meer snelheid. Daar is volgens hem een logische verklaring voor: "In het begin zijn de banden nog redelijk nieuw. Als je dan een beetje een probleem hebt, valt het nog wel mee. Des te langer je doorrijdt, des te meer grip je verliest."

Vierde plek was het hoogst haalbare

"Op de één of andere manier kwamen de mediumbanden ook totaal niet op gang", vervolgt hij. "Als je naar Checo keek... hij zat dicht bij Lewis, maar Lewis reed gewoon van hem weg. We hebben echt wel een probleem, dus dat moeten we wel gaan analyseren." Er was tijdens de sprintrace een kort momentje tussen Sainz en Verstappen, waarbij de bolide van de Red Bull-coureur lichtelijk beschadigd raakte. Toch neemt Verstappen zijn concurrent niets kwalijk: "Hij committeert aan de binnenkant, wat uiteindelijk prima is. Ik had hem toch niet gehouden. Schade of geen schade, ik was gewoon vierde geworden."

Kansen op zondag

De 25-jarige coureur benadrukt dat hij een aantal problemen had, die voor de race van morgen zo veel mogelijk opgelost moeten worden. "Ik had wat meer onderstuur in de snelle bochten. Dus dat was natuurlijk niet ideaal, maar je moet het ermee doen. Voor morgen weer een nieuwe vleugel erop en dan is alles weer prima. Gelukkig is hij niet gebroken, dan heb je een groot probleem." Gevraagd wat hij verwacht van de race op zondag, antwoordt hij: "Nou ja, als je naar vandaag kijkt niet veel goeds. Ik denk dat we meer naar achteren moeten kijken dan naar voren toe. Maar we gaan alles analyseren en hopen dat we iets beter kunnen doen."