Ian Parkes & Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 12 november 2022 16:01

Het team van Ferrari maakte tijdens de kwalificatie in São Paulo een aantal opvallende keuzes rondom de strategie. Het team moest na de chaotische sessie uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde en tiende plek. Sportief directeur Laurent Mekies verklaart waar het mis ging.

Het team van Ferrari heeft er dit seizoen al meermaals opvallende strategieën op na gehouden, soms tot grote frustratie van de 25-jarige Charles Leclerc. Ook tijdens de kwalificatie in Brazilië ging het niet van een leien dakje voor de Scuderia. In Q1 was al te horen hoe Leclerc met zijn team aan het kibbelen was over zijn bandenkeuze. Hij wist zich echter wel gewoon te plaatsen voor Q2. In Q3 ging het echter weer mis bij de Italiaanse renstal. Tegen het begin van de sessie was de baan alweer redelijk opgedroogd, maar werd er nog wel een flinke regenbui verwacht. Dit zorgde voor de nodige uitdagingen op het gebied van strategie.

Ferrari besloot een flink risico te nemen met Leclerc, door hem als enige coureur op intermediates naar buiten te sturen. Dit bleek al snel de verkeerde keuze te zijn, waarna de Monegask naar binnen moest komen voor een setje slicks. Toen Leclerc net aan zijn getimede ronde wilde beginnen, belandde George Russell in het grind, waarna er een rode vlag aan te pas moest komen. De regen kwam vervolgens met bakken uit de hemel vallen, waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren en Leclerc genoegen moest nemen met de tiende startplek.

Moeilijke kwalificatie

"Het was een moeilijke kwalificatie, het was erg intens voor alle teams. Het was het soort kwalificatie waarbij je veel beslissingen moet nemen", verklaart Mekies na afloop van de kwalificatie. "Sommige keuzes werkten wel, sommigen werkten minder goed. Al met al was het een beetje frustrerend, omdat we beide auto's in Q3 kregen, waarna we voor een moeilijke keuze stonden. Aan de ene kant was de baan nog steeds droog, aan de andere kant waren we in afwachting van hele zware regen."

Mekies legt uit dat het team er altijd voor kiest om beide coureurs op een ander moment naar buiten te sturen. "Afhankelijk van wanneer de regen valt, heb je één gelukkige man en één ongelukkige man", stelt hij. "Dat is precies wat er gebeurde. De regen kwam waarschijnlijk een minuut te laat voor Charles en het was waarschijnlijk de juiste timing voor Carlos. Het is zoals het is - P5 en P10. Het is het begin van een lang weekend, dus we zullen terugvechten om betere plaatsen te bemachtigen."

Ferrari blijft leren en ontwikkelen

Mekies benadrukt dat het team na de kwalificatie met beide coureurs heeft gesproken om de gemaakte beslissingen te bespreken. "We hebben dit jaar heel veel kwalificaties gehad, waaronder ook in hele lastige omstandigheden zoals hier. Op dagen zoals deze kun je altijd veel leren over wat de juiste beslissingen zijn en welke beslissingen minder goed zijn. We hebben er de gewoonte van gemaakt om alles in detail te analyseren en met het team en de coureurs samen te kijken naar het functioneren. Dit gaan we zeker gebruiken om de volgende stap te zetten", besluit hij.