F1-fotografen moeten belachelijk hoog tarief betalen bij aankomst Abu Dhabi

Vincent Bruins

Vrijdag 11 november 2022 18:52

Fotografen die werkzaam zijn in de Formule 1 zullen een flink bedrag moeten neerleggen, wanneer ze aankomen in de Verenigde Arabische Emiraten voor de Grand Prix van Abu Dhabi volgende week. Dat meldt de ervaren fotograaf Andy Hone op Twitter. Reizigers moeten een enorm tarief betalen over de apparatuur die ze meenemen.

Vooral fotografen zijn dus de dupe van deze regeling van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten. Reizigers die landen op het vliegveld van Dubai zullen 10% van de waarde van hun apparatuur moeten betalen. De ene helft van die 10% zijn douanekosten en de andere helft is belasting. Het bedrag is niet-terugvorderbaar, dus het is geen borg wat je later terugkrijgt. De meeste mensen die werkzaam zijn in de Formule 1, maar ook de meeste fans, vliegen naar Dubai, omdat daar veel meer vluchten naartoe gaan en daarom veel goedkoper is dan rechtstreeks vliegen naar Abu Dhabi.

Andy Hone

Andy Hone is een fotograaf voor het Haas F1 Team en voor Motorsport Images met zeventien jaar ervaring. Hij meldt dat hij een extra 3.000 Britse pond zal moeten betalen bij aankomst in de Verenigde Arabische Emiraten. Naar verluidt is het een maatregel die de regering heeft genomen om de pers te demotiveren met fotografisch apparatuur naar Dubai en Abu Dhabi te trekken.

Worrying and unacceptable that authorities in UAE are demanding 10% non-refundable fee (equating to around £3k) for equipment brought in by individuals covering the #AbuDhabiGP in what is the biggest obstruction to free press I have encountered while covering #Formula1 #F1 — Andy Hone (@andyhone) November 11, 2022

Reacties

Formule 1-fans en andere fotografen zijn ook niet bepaald onder de indruk van het belachelijk hoge tarief die over de apparatuur betaald zal moeten worden.

Disgraceful. I am in awe of - but don't envy - you F1 freelancers. It's tough enough without crap like that.

Certainly hope they change that.

Puts into perspective complaining when I get BTCC creds on a Wed and moan about hotels being £50 more expensive than the week before. — Mick Palmer (@racing_mick) November 11, 2022

Couple this with a new total ban on drones (even if you're only passing through on an onward journey) and you've got a troubling trend away from free press and creativity. Hard to marry this with the "progress" encouraged by F1/football being brought to the region #sportswashing https://t.co/IdTRM21SgD — Alex Prins (@Doodler_Bug) November 11, 2022

That is absolutely bloody ridiculous. Liberty should be footing that bill. — Lawrence (@Butch_on_Racing) November 11, 2022

Absolutely disappointing to see this happening. Ultimately could see a dip in coverage for the #AbuDhabiGP which won’t benefit anybody. https://t.co/kB9H4loXF0 — Thomas Pickup (@thomaspickup) November 11, 2022

F1 loves going to this track for a useless race every year. Hopefully they change their minds but sadly money speaks louder then any person — Jody Philander🔰 (@jody_philander) November 11, 2022

UAE are charging premium on using the equipment that is your own, hence limiting number of journalists attending. Qatar is limiting filming areas to stadiums and only meters around them... yet big sports are still seeing the Middle East as an attractive place to visit 😔💰 #F1 https://t.co/fyj1TlYZfV — Simon Dau (@there_is_no_if) November 11, 2022