Pérez laat Leclerc en Verstappen net achter zich tijdens eerste training in Brazilië

Sergio Pérez heeft het weekend in Brazilië op de juiste manier geopend. De Mexicaan sloot de eerste vrije training in Brazilië op P1 af, voor Charles Leclerc en Max Verstappen. Daarmee heeft hij de ideale voorbereiding op een druk weekend vol met belangrijke sessies.

Voorafgaand aan de eerste vrije training was het nog even afwachten of Lando Norris wel zou beginnen vanwege zijn voedselvergiftiging, maar de Brit bleek gewoon te kunnen rijden. Nyck de Vries, die anders zijn vervanger was geweest, kreeg daardoor niet nog een kans om zich te laten zien. Onder droge omstandigheden, waarschijnlijk voor het laatst dit weekend, begon de eerste vrije training. Geen enkel team had upgrades meegenomen naar Brazilië. De focus ligt wat dat betreft duidelijk op 2023.

Beginfase

Bijna elke coureur ging meteen naar buiten om rondjes te rijden en data te verzamelen. Ook Verstappen besloot meteen naar buiten te gaan, ook wetende dat dit de enige training is waar er veel aan de setup gedaan kan worden richting de kwalificatie. Na de eerste twintig minuten van de sessies stond Verstappen met een 1.13.575 (harde band) bovenaan, met Valtteri Bottas (medium), Sergio Pérez (hard), Lewis Hamilton (medium) en Carlos Sainz (hard) die de top vijf voltooide. Veel coureurs reden op de medium of harde band aan het begin van de sessie.

Pérez snel

Gedurende de twintig minuten die zouden volgen gingen veel coureurs, waaronder de Red Bull-coureurs, met de soft band de baan op. Met nog twintig minuten te gaan in de sessie was het daardoor Pérez die met een 1.11.853 op P1 stond. Dit deed hij op de soft band. Verstappen stond op dat moment vlak achter zijn teamgenoot, op maar 0.008 seconden. Sainz, Leclerc en Bottas stonden ook in de top vijf doen de slotfase van de sessie begon. Bottas had op dat moment, samen met Nicholas Latifi, de meeste aantal rondes gereden: 23.

Slotfase

Tijdens de laatste twintig minuten van de sessie begonnen de tijden sneller te worden en werden de harde banden door alle teams genegeerd. Het waren vooral de medium band en de soft band die gebruikt werden. Het was tijd voor de kwalificatie runs, die meestal pas gedaan worden tijdens de derde vrije training. Aan het einde van de sessie was het Pérez die met zijn 1.11.853 (soft band) op P1 de sessie afsloot. Leclerc kwam op P2 terecht, op 0.004 seconden van de Mexicaan. Verstappen eindigde op P3, met maar 0.008 seconden achterstand. Kleine verschillen dus. Sainz en Lewis Hamilton maken de top vijf af.