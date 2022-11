Jan Bolscher

Pierre Gasly heeft uitgebreid gereageerd op het feit dat hem de komende zeven maanden een schorsing boven het hoofd hangt. De Fransman noemt het "gênant" en hoopt dat de FIA met een oplossing komt.

In de Formule 1 wordt met een strafpuntensysteem gewerkt waarbij het zo is dat als er door een coureur twaalf strafpunten binnen twaalf maanden bij elkaar worden gereden, er een schorsing voor de eerstvolgende race volgt. Twaalf maanden na het oplopen van een strafpunt, komt deze weer te vervallen. Gasly heeft er momenteel tien achter zijn naam, waarvan de eersten pas in mei 2023 verlopen. Dit betekent dat hij in de resterende races van dit seizoen én in de eerste zeven races van volgend seizoen maximaal één strafpunt mag pakken. Een ongelukkige situatie, ook gezien het feit dat hij na dit jaar de overstap van AlphaTauri naar Alpine maakt.

Onplezierige situatie

"Ik ga niet liegen, het is een hele onplezierige situatie", vertelt Gasly. "Het is behoorlijk ingewikkeld en op bepaalde manieren ook gênant om in een positie te zitten waarin ik geschorst kan worden voor een race na het seizoen dat ik heb laten zien. Ik heb niet idee dat ik de afgelopen 12 maanden gevaarlijk ben geweest en het zou een hele zware straf zijn. Er zijn veel gesprekken met de FIA geweest om tot een oplossing te komen, want persoonlijk wil ik alle races doen. Ik wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met AlphaTauri, maar ik wil ook in 2023 alle races doen om zo goed mogelijk te kunnen presteren bij Alpine."

Tot een oplossing komen

De Fransman vervolgt: "Er staat veel op het spel, want niemand weet wat er in 2023 gaat gebeuren. Ik kan bijvoorbeeld zomaar een fantastische auto krijgen en voor het wereldkampioenschap vechten. Ik kan het risico niet nemen om een race geschorst te worden en mijn hoop op het wereldkampioenschap te verliezen. Het is een lastige situatie en we hebben veel gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden. De manier waarop de reglementen op dit moment zijn geschreven is vrij streng voor de coureurs, terwijl het niet altijd gaat om gevaarlijke acties op de baan."

"Ik hoop dat we meer gesprekken gaan voeren en dit weekend een oplossing kunnen vinden, om de onhandige situatie te vermijden waarin ik word geschorst voor een race. Dat zou verschrikkelijk zijn en dat is niet hoe ik naar de sport keek toen ik opgroeide. Ik denk niet dat het de juiste aanpak is. Ik kan niet volgend seizoen ingaan met nog maar (ruimte voor) twee strafpunten en zo'n groot risico boven mijn hoofd, maar tegelijkertijd is er geen duidelijke oplossing. Hopelijk komen ze met een goed plan voor 2023."