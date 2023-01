Redactie

Dinsdag 17 januari 2023 14:21

De definitieve kalender voor 2023 is eindelijk bekend. Na een hoop rumoer rondom de Grand Prix van China, was het zaak voor de FIA om een knoop door te hakken over het eventuele terugkeren in Shanghai, het aankondigen van een vervanger of het leeglaten van die datum. Het is dat laatste geworden en dus is de kalender nu officieel compleet.

De kalender voor 2023 is daar. Het duurde even, maar het bomvolle programma voor het volgende jaar is nu eindelijk definitief. Zoals inmiddels gebruikelijk openen we het seizoen in Bahrein. De eerste race van het jaar wordt al behoorlijk vroeg gereden. Op 5 maart brandt het nieuwe seizoen namelijk los in Sakhir. Net als vorig jaar gaan we vervolgens naar Djedda en Australië. Vervolgens zou de Grand Prix van China op het programma staan, maar daar is nu definitief een streep doorheen gegaan. De koningsklasse heeft tevens besloten geen vervangende Grand Prix te organiseren, waardoor we nu een gat van vier weken overbruggen tussen de derde en vierde race. De Dutch Grand Prix barst in het laatste weekend van augustus los in de Zandvoortse duinen.

De complete kalender van 2023

Race Circuit Data Winnaar 2022 Grand Prix van Bahrein Bahrain International Circuit 3-5 maart Charles Leclerc Grand Prix van Saoedi-Arabië Jeddah Corniche Circuit 17-19 maart Max Verstappen Grand Prix van Australië Albert Park Circuit 31 maart - 2 april Charles Leclerc Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe City Circuit 28-30 april Max Verstappen Grand Prix van Miami Miami International Autodrome 5-7 mei Max Verstappen Grand Prix van Emilia-Romagna Imola Circuit 19-21 mei Max Verstappen Grand Prix van Monaco Circuit de Monaco 26-28 mei Sergio Perez Grand Prix van Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 2-4 juni Max Verstappen Grand Prix van Canada Circuit Gilles Villeneuve 16-18 juni Max Verstappen Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 30 juni - 2 juli Charles Leclerc Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone Circuit 7-9 juli Carlos Sainz Grand Prix van Hongarije Hungaroring 21-23 juli Max Verstappen Grand Prix van België Circuit de Spa-Francorchamps 28-30 juli Max Verstappen Grand Prix van Nederland Circuit Zandvoort 25-27 augustus Max Verstappen Grand Prix van Italië Autodromo Nazionale di Monza 1-3 september Max Verstappen Grand Prix van Singapore Marina Bay Street Circuit 15-17 september Sergio Perez Grand Prix van Japan Suzuka International Racing 22-24 september Max Verstappen Grand Prix van Qatar Lusail International Circuit 6-8 oktober Niet gereden Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 20-22 oktober Max Verstappen Grand Prix van Mexico Autódromo Hermanos Rodríguez 27-29 oktober Max Verstappen Grand Prix van São Paulo Interlagos Circuit 3-5 november George Russell Grand Prix van Las Vegas Las Vegas Street Circuit 16-18 november Nog niet gereden Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina Circuit 24-26 november Max Verstappen

