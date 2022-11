Brian Van Hinthum

Donderdag 10 november 2022 09:59

Het is alweer tijd voor Grand Prix nummer 21 van het seizoen wanneer we het komende weekend gaan racen in São Paulo, Brazilië. Voordat we dit weekend gaan racen, is het zoals gebruikelijk eerst tijd voor de traditionele persconferenties op de donderdag. Wie schuift aan bij welk panel en rond welke tijd? Check het hier.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV pen'. Max Verstappen zit donderdag voor de verandering weer eens bij de traditionele persconferentie, waarbij hij onder meer gezelschap krijgt van goede vriend Lando Norris. Dat belooft een hoop goeds.

Persconferenties

TV Pen