Het 2022-seizoen is niet geworden wat Mercedes er van tevoren van had verwacht. De Duitse renstal wilde met een innovatief ontwerp de concurrentie te snel af zijn, maar uiteindelijk had het veel moeite om het maximale uit de W13 te halen. Lewis Hamilton experimenteerde in de openingsfase van het jaar veel met de auto en moet toegeven dat hij soms ook niet wist waar hij het moest zoeken.

De achtvoudig constructeurskampioen blijft nog altijd op nul zeges hangen dit jaar. Mocht dat in de komende twee races ook niet gebeuren, dan sneuvelt de traditie die al sinds 2012 geldt voor het team, dat het elk seizoen een overwinning weet te pakken. Hamilton had, aan het begin van het jaar, zichtbaar veel moeite met de W13 en de Brit blikt bij Formel1 terug op de moeizame openingsfase. Het team had in de winterstop nog torenhoge verwachtingen van het ontwerp, maar moest daar snel op terugkomen.

Grenzen opzoeken

Niet alleen het porpoising zorgde ervoor dat Mercedes niet aan de snelheid kon gaan bouwen. Ook het zoeken van de grenzen van de auto, om die daarna te kunnen verleggen, dat lukte de coureurs niet altijd. "Ik beschreef het zo aan mijn engineers als volgt: stel je voor dat je achter een paard sluipt en je probeert zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Waar ligt dan de grens voordat het paard je in je gezicht schopt? Dat is de beste manier waarop ik kan beschrijven hoe het is om te proberen de grenzen van de auto op te zoeken", legt de 37-jarige Engelsman uit.

Optimisme

Het nieuwe reglement dat dit jaar is ingegaan liet ruimte open voor veel eigen interpretatie van de teams. Het ontwerp van de W13 zorgde dan ook voor veel optimisme binnen het team, zo legt Hamilton uit: "We zaten in februari bij elkaar en we waren allemaal erg optimistisch. Iedereen vertelde ons dat we een enorm snelle auto zouden hebben. Ik denk dat iedereen die er in de winter zo hard aan gewerkt heeft erg enthousiast was." Toch kreeg het team tijdens de eerste krachtmeting in Bahrein de deksel op de neus. "Maar om er dan achter te komen dat dat verdomde ding niet werkt en we genaaid zijn, dat was best wel moeilijk voor iedereen", aldus Hamilton