Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 17:09

Toto Wolff heeft gezworen het momentum van Mercedes tot het einde van het seizoen vast te houden, ondanks dat hij moet toegeven dat de vooruitzichten in Interlagos er een stuk lastiger uitzien, dan voor de Grand Prix van Mexico-Stad.

Lewis Hamilton en George Russell eindigden als tweede en vierde in Mexico, maar de race werd overschaduwd door een bizarre strategie waarbij beide coureurs op de minder gunstige harde band werden gezet. De zevenvoudig kampioen klaagde op de boordradio over de verkeerde keuze en Russell werd ondanks overleg ook op de hardste compound gezet.

Vooruitgang

Wolff moet voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo dan ook hand in eigen boezem steken. "We hebben niet alle kansen in Mexico benut, maar we hebben toch goede punten gescoord met de geweldige rit van Lewis naar het podium en George's P4 finish", opent de vijftigjarige teambaas. "Het was bemoedigend om mee te strijden voor de overwinning, want het laat zien dat we van ver zijn gekomen sinds het begin van het jaar. Hoewel we altijd streven naar de eerste plek, mogen we trots zijn op de geboekte vooruitgang en we streven ernaar om dit tot het einde van het jaar en tot in 2023 vol te houden", aldus een opgetogen Wolff.

Mercedes heeft 'goede herinneringen' aan Brazilië

Mercedes heeft in vijf van de laatste zeven races op Interlagos de overwinning behaald en de affiniteit van het team met het land groeide dinsdag, toen Hamilton tot ereburger van het land werd benoemd. Wolff gelooft echter dat de Grand Prix van São Paulo een grotere uitdaging vormt dan andere recente races. "Brazilië is de aftrap van de laatste double-header van het seizoen. Interlagos is een iconisch circuit en het toneel van zoveel bijzondere Formule 1-momenten, waaronder de spectaculaire prestatie van Lewis vorig jaar in de sprint en de race", voegt Wolff toe. De Brit werd vorig jaar voorzien van een nieuwe krachtbron in Brazilië en ving de race aan vanaf P10, en wist deze uiteindelijk te winnen.

"We zijn er trots op dat we terugkomen naar Brazilië, nu Lewis deze week tot ereburger is benoemd en we er in het verleden zulke goede herinneringen hebben gehad. Op papier zou het niet zo'n sterk circuit voor ons moeten zijn als Mexico, maar we willen hoe dan ook ons momentum van de afgelopen races vasthouden. We zullen dus hard blijven werken om hopelijk opnieuw erbij te zitten", sluit Wolff af.