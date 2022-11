Marko kraakt bouw nieuwe windtunnel, Viaplay biedt ex-abonnees gratis maand aan | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker komt de Grand Prix van São Paulo dichterbij. Voorafgaand aan het raceweekend kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo meldt Helmut Marko dat hij niet te spreken is over de bouw van de nieuwe windtunnel voor Red Bull Racing. Guillaume Rocquelin, oud-hoofdengineer van Red Bull Racing is van mening dat Max Verstappen niet de meest complete rijder is en Lewis Hamilton kijkt ieder jaar of hij het nog kan opbrengen om het maximale van zichzelf te vragen. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Viaplay biedt ex-abonnees gratis maand aan bij nemen nieuw abonnement

Viaplay kent een moeizame start van het tijdperk in Nederland, en de rechten die het heeft voor onder meer de Formule 1, Premier League en Bundesliga hebben tot nu toe wisselvallige resultaten opgeleverd. Mensen die hun abonnement al opgezegd hebben, krijgen nu een optie. Hele artikel lezen? Klik hier

Capito zoomt in op budgetcap-overtreding Red Bull: 'Kosten voor eten is lastig'

Red Bull Racing kreeg een boete van 7 miljoen euro en minder tijd in de windtunnel opgelegd als straf voor het overtreden van het budgetplafond. Volgens Red Bull kwam de overschrijding voort uit de horecakosten en Williams-teambaas Jost Capito denkt dat dit wel kan kloppen. De kosten voor het eten zijn "lastig", zo zegt hij. Hele artikel lezen? Klik hier

Rocquelin ziet zwakke plekken: "Vettel was een completere coureur dan Max"

Max Verstappen is door Christian Horner meermaals boven de Sebastian Vettel geplaatst, maar daar is niet iedereen die een verleden heeft bij Red Bull Racing het mee eens. Guillaume Rocquelin, oud hoofd engineering bij de Oostenrijkse renstal is van mening dat de Nederlander niet 'de meest complete rijder' is geweest bij het team. Hele artikel lezen? Klik hier

Lewis Hamilton & Max Verstappen

Hamilton onthult: "Als dat moment aanbreekt, zal ik moeten stoppen"

Lewis Hamilton heeft onthuld wanneer voor hem het moment is bereikt om te stoppen met racen in de Formule 1. De 37-jarige Brit stelt zichzelf ieder jaar dezelfde vraag om te kijken of hij het nog een seizoen kan opbrengen om het maximale van zichzelf te vragen. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko kraakt bouw nieuwe windtunnel Red Bull: "Het is idioot"

Red Bull Racing is bezig met de realisatie van een nieuwe windtunnel, zo kwam onlangs naar buiten. Het was één van de laatste beslissingen die de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz (78) nam. Dr. Helmut Marko is echter niet zo te spreken over dit besluit en noemt het "idioot". Hele artikel lezen? Klik hier