Woensdag 9 november 2022 12:01 - Laatste update: 12:36

Red Bull Racing is bezig met de realisatie van een nieuwe windtunnel, zo kwam onlangs naar buiten. Het was één van de laatste beslissingen die de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz (78) nam. Dr. Helmut Marko is echter niet zo te spreken over dit besluit en noemt het "idioot".

Christian Horner, teambaas van de Oostenrijkse renstal, onthulde eerder deze week dat Mateschitz vlak voor zijn overlijden akkoord had gegeven op de bouw van een nieuwe windtunnel op het terrein van Red Bull in Milton Keynes. De huidige windtunnel staat in Bedford en is behoorlijk gedateerd. Red Bull gebruikt deze tunnel al sinds de overname van Jaguar in 2004. De geschiedenis van deze windtunnel is echter nog veel langer, want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze gebruikt voor de ontwikkeling van vliegtuigen. Reden genoeg om te investeren in een nieuwe, modernere windtunnel, zo oordeelde Mateschitz. Marko is echter kritisch.

Oude windtunnel Red Bull gedateerd, maar slopen geen optie

Red Bull krijgt nu een nieuwere windtunnel dichtbij huis, maar de oude mag niet worden gesloopt. Het is immers een naoorlogs product, opgezet door het Ministerie van Defensie en dus een monumentaal pand. Dat is volgens Marko "het probleem met onze windtunnel." De man uit Graz snapt de redenatie achter de bouw van de nieuwe tunnel in Milton Keynes wel. De oude is immers flink gedateerd. "Hij is waanzinnig lang, niet goed geïsoleerd en het opwarmen duurt even. Als het buiten koud is, duurt het nog veel langer", zo zegt hij.

Marko noemt ontwikkeling nieuwe windtunnel "idioot"

Maar Marko snapt niet dat Red Bull zoveel geld vrijmaakt voor de bouw van een nieuwe tunnel, terwijl de techniek om luchtstromen (aerodynamica) te meten zich begeeft richting CFD-simulaties, op basis van computermodellen. "We bouwen een nieuwe windtunnel op ons terrein, wat idioot is, want de ontwikkelingstrend gaat richting CFD-simulaties", zo zegt hij. Ook wijst hij naar de enorme kostenpost die de ontwikkeling van een nieuwe tunnel met zich meebrengt. "Dat is nog eens 50 miljoen euro."

Verstappen moet nog twee á drie jaar geduld hebben

Hoe dan ook, Mateschitz heeft al groen licht gegeven voor de plannen en dus zal de nieuwe windtunnel er gaan komen. Max Verstappen zal echter nog wel even geduld moeten hebben voordat zijn auto hier profijt van gaat hebben. "Het gebouw staat er al, maar het zal waarschijnlijk nog twee tot drie jaar duren voordat alles klaar is", aldus Marko.