Brian Van Hinthum

Woensdag 9 november 2022 06:59 - Laatste update: 09:48

Max Verstappen is door Christian Horner meermaals boven de Sebastian Vettel geplaatst, maar daar is niet iedereen die een verleden heeft bij Red Bull Racing het mee eens. Guillaume Rocquelin, oud hoofd engineering bij de Oostenrijkse renstal is van mening dat de Nederlander niet 'de meest complete rijder' is geweest bij het team.

Verstappen kan met zijn prestaties in de afgelopen jaren op een hoop lof rekenen. De Nederlander wordt doorgaan gezien als één van de meest talentvolle Formule 1-coureurs ook en ook door teambaas Horner is hij al meermaals tot de beste Red Bull-coureur ooit benoemd. Daarmee rekent hij af met Vettel, die toch ook grote successen wist te boeken met de Milton Keynes-formatie, toen hij van 2010 tot en met 2013 vier wereldtitels op rij wist te boeken in dienst van Red Bull.

Vettel versus Verstappen

Rocquelin was van 2015 tot en met 2022 actief als hoofd engineering bij de Oostenrijkse renstal en fungeert momenteel als hoofd van de Driver Academy. Hij werkte ook lange tijd samen met Vettel en heeft dan ook een hogere pet van hem op dan van de Nederlander. "Ik denk dat Sebastian een completere coureur was dan Max toen hij hier arriveerde. Op professioneel gebied, qua techniek, meditatie. Hij stelde een hoop vragen en nam notities. Het is geen toeval dat hij zoveel titels heeft gewonnen. Hij was technisch en mentaal beter voorbereid", doelt hij op de Duitse coureur tegenover Eurosport.

Kritische noot

Hij is wat kritischer op Verstappen dan we doorgaans zien en daarmee doelt hij met name op de technische talenten van de regerend wereldkampioen. "Ik denk dat Max wel meer natuurlijk talent heeft. Daar teert hij het meeste op, maar Sebastian was completer. Max is altijd een baas geweest, heeft een hoop zelfvertrouwen, weet wat hij wil en is heel direct. Maar ik zal eerlijk zijn. Max is technisch zwak ten opzichte van andere coureurs waar wij mee gewerkt hebben. Ik denk dat hij nog een hoop progressie moet boeken. Op dat gebied moet hij zich echt nog verbeteren. Dan heb ik het over het ontwikkelen van de auto", besluit Rocquelin.