'Directeur Sky Sports F1 op weg naar fabriek Red Bull om onenigheid te sussen'

Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 09:35 - Laatste update: 09:37

Volgens The Daily Mail reist Billy McGinty, directeur Sky Sports F1, maandag af naar de fabriek van Red Bull Racing om de scheve verhouding tussen de twee partijen recht te zetten. Het Oostenrijkse team koos er tijdens het raceweekend in Mexico voor, om het Britse medium te boycotten.

Tijdens het laatste raceweekend koos het Oostenrijkse team ervoor om te reageren op de uitspraken van Ted Kravitz, in zijn notebook na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daarin stelde de Brit dat Lewis Hamilton vorig jaar was beroofd van zijn titel. De pitreporter had het over een ideaal filmscript en het was voor Red Bull Racing de laatste druppel die de emmer deed overlopen. Ondanks dat de boycot slechts één weekend was, wil de directeur van Sky Sport F1 het onenigheidje uit de lucht halen.

Bezoekje fabriek

Sinds de boycot zouden twee directeuren van de Britse zender, contact hebben gehad met Red Bull Racing. Het zou gaan om Jonathan Licht en McGinty. Vernomen wordt dat er inmiddels een streep onder de ruzie is gezet en het bezoekje van McGinty aan de fabriek van Red Bull in Milton Keynes, zou onderdeel zijn van het verzoeningsproces tussen de partijen. Red Bull wilde met de boycot vooral een statement maken en dat lijkt te zijn gelukt.

Aankomend weekend staat de Grand Prix van São Paulo op het programma. Het Formule 1-circus maakt zich op voor de laatste twee Grands Prix van het jaar, daarnaast vindt in Brazilië ook de derde en laatste sprintrace van het jaar plaats. Naar verwachting zullen Christian Horner en Kravitz in Brazilië de gelegenheid aangrijpen om de strijdbijl tussen hen ook te begraven.