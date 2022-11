Jeen Grievink

Red Bull Racing kreeg een boete van 7 miljoen euro en minder tijd in de windtunnel opgelegd als straf voor het overtreden van het budgetplafond. Volgens Red Bull kwam de overschrijding voort uit de horecakosten en Williams-teambaas Jost Capito denkt dat dit wel kan kloppen. De kosten voor het eten zijn "lastig", zo zegt hij.

Red Bull overtrad het budgetplafond in 2021 en volgens de Oostenrijkse renstal kwam dit voort uit de kosten die het team had gemaakt met de catering. Op het feit dat Red Bull zich verschuilde achter een paar broodjes in de bedrijfskantine, werd aanvankelijk nog bespottelijk gereageerd door de buitenwereld, maar Capito kan zich wel voorstellen dat Red Bull hiermee de fout is ingegaan. Volgens hem zijn de kosten omtrent de catering nog niet goed uitgedacht in het budgetplafond. Als Red Bull haar personeel geen broodjes had gegeven, maar naar een restaurant had gestuurd om te lunchen, dan was er niets aan de hand geweest.

In de paddock eten wél, in restaurant eten niet onder budgetplafond

"Het is lastig", zo wordt de teamchef van Williams geciteerd door Express. "Bijvoorbeeld, als het team eet in de (paddock) hospitality in de avond, dan valt het onder het budgetplafond. Maar als ze buiten de deur, in een restaurant gaan eten, dan valt het niet onder het budgetplafond. Dit zijn dingen die nog opgehelderd moeten worden in de reglementen." Capito vindt dit namelijk vreemd, want eten in de paddock is een stuk eenvoudiger, goedkoper en veiliger dan ergens buiten het circuit.

In de paddock eten stuk logischer voor teams

"Voor het team, is het veel goedkoper, makkelijker en minder ingewikkeld als ze gewoon in de hospitality eten, en er is ook minder risico", zo vervolgt de 64-jarige Duitser zijn verhaal. "En toch kun je dat niet doen, want dan valt het onder het budgetplafond. Ga je buiten ergens eten, dan niet. Dat is bekend en de problemen hierdoor worden nu uitgezocht, dus volgend jaar zal het een andere situatie zijn."

Reglementen nog niet waterdicht

Dat Red Bull het budgetplafond heeft overtreden, ziet Capito dan ook niet als een ramp. Het kan gebeuren met nieuwe regels, zo vindt hij. "De budgetplafond-regels zijn zo ingewikkeld dat je ze niet direct 100 procent goed krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat het veel beter zal worden naarmate de jaren verstrijken", aldus de teambaas van Williams.