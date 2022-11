Lars Leeftink

Woensdag 9 november 2022 14:29 - Laatste update: 14:31

Max Verstappen en de Formule 1 lijken zich op een regenachtig, grijs en onstuimig weekend te kunnen voorbereiden. Het raceweekend in Brazilië, waar de Grand Prix van São Paulo zondag plaats gaat vinden, wordt een regenachtig weekend.

Er staat komend weekend qua titels niet veel meer op het spel, aangezien beide kampioenschappen al beslist zijn. Max Verstappen is sinds de Grand Prix in Japan al wereldkampioen, terwijl Red Bull in de Verenigde Staten de titel bij de constructeurs veroverde. Toch kunnen er komend weekend extra punten veroverd worden, omdat er een spintraceweekend op het programma staat.

Weer

De kwalificatie, sprintrace en race kunnen alle drie wel eens in regenachtige omstandigheden verreden gaan worden. Tijdens de drie dagen in Brazilië is er minimaal 55% kans op regen, met vooral veel bewolking, kans op onweer en temperaturen die ongeveer op 25 graden Celsius uit zullen komen. Zeker de kans op een regenachtige sprintrace op zaterdag is groot, want dan is de kans op regen 89%. Specialisten zoals Verstappen zullen smullen van deze omstandigheden, net zoals veel fans. Regenachtige races op het circuit Interlagos hebben in het verleden namelijk al veel spektakel opgeleverd. Iets waar Verstappen over mee kan praten.