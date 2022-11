'F1-teams onderdeel van cyberaanval door wereldwijd hackersnetwerk'

Lars Leeftink

De Formule 1-teams zouden slachtoffer zijn geworden van een wereldwijd hackersnetwerk dat door middel van phishing toegang probeerde te verkrijgen tot gevoelige informatie. Het ging hierbij vooral om e-mails en social media-accounts van teams en werknemers met belangrijke informatie.

The Sunday Times en het Bureau of Investigative Journalism weten dit te melden. De hackersgroep WhiteInt zou erachter zitten. De groep uit India zou zijn ingehuurd door privédetectives, die weer zouden zijn ingehuurd door rijke klanten van Britse advocaten. Ook autocratische staten zouden deze detectives ingehuurd hebben. WhiteInt zou 100 slachtoffers uitgekozen hebben voor hun aanval, waaronder Otmar Szafnauer (teambaas van Alpine, daarvoor Aston Martin) en Ruth Buscombe (hoofdstrateeg Alfa Romeo).

Dat de Formule 1-wereld onderdeel is van een cyberaanval kan niet per se als grote verrassing worden gezien. De sport ontwikkelt zich enorm snel over de hele wereld en wordt daarmee ook steeds duurder. Er gaat veel geld rond in de sport en daarnaast is er veel informatie over geavanceerde technologie te verkrijgen, en wanneer dit het geval is worden teams automatisch een groter doelwit. Toch lijkt het hier net per se om geld, maar om persoonlijke informatie te gaan die de groep met de aanval probeerde te verschaffen. Overigens zou niet alleen de Formule 1, maar ook Britse parlementsleden, de president van Zwitserland en mensen die kritisch zijn op Qatar (onder meer over het aankomende WK en het regime daar) slachtoffer zijn geweest van de aanval van de groep hackers.

Ondanks dat niks door teams of door F1 of de FIA officieel bevestigt is, is het een nieuw probleem waar de Formule 1 mee te maken krijgt. De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor online misbruik en bedreigingen richting coureurs, teams en andere medewerkers van de sport. De 'giftigheid' in de sport neemt volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem en coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton alleen maar toe. Ben Sulayem liet dinsdag weten dat de FIA met verschillende sportorganen en social media platforms gaat samenwerken om dit aan te pakken. Nieuws als dit komt wat dat betreft bovenop een stapel van aandachtspuntjes, ondanks dat het niet duidelijk is hoe geslaagd de aanval van de hackersgroep was.