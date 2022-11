Ewan Gale & Brian van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 18:59

Nadat de hele budgetcap-soap rondom Red Bull Racing voor het eerst het levenslicht zag, werden er ook meteen verdachtmakingen gemaakt rondom de cijfers van het huidige seizoen. Christian Horner is er vrijwel zeker van dat de Oostenrijkse renstal dit seizoen netjes binnen de lijntjes kleurt en hij legt uit waarom.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel. Daarmee is de kous voor dit hoofdstuk af.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De Formule 1-grid voor 2023 op dit moment - toekomst Schumacher nog onzeker

Minste schade

Ook in 2022 hebben we natuurlijk wederom te maken met het budgetplafond en die van dit seizoen is ook nog eens een stuk lager. Horner liet eerder al weten dat hij zes teams ervan verdenkt mogelijk problemen te gaan krijgen met het plafond wegens bijvoorbeeld gestegen energieprijzen. Wat betreft zijn eigen team is hij een stuk minder bezorgd. "Dit jaar is natuurlijk een uitdaging met alle energieprijzen en alles wat daarmee te maken heeft. Als je naar de feiten kijkt, heeft Verstappen de minste schade door ongelukken gehad van elke coureur op de grid. Perez bevindt zich ook zeker in de onderste regionen."

Vergelijking met andere teams

De Brit vervolgt: "Als ik kijk naar het aantal ontwikkelingen in vergelijking met onze rivalen, dan zitten we daar duidelijk onder. Als ik kijk naar de kwantiteit qua onderdelen die we meenemen en waar we staan qua vervoerskosten, staan we waarschijnlijk zesde of zevende van de teams. Maar goed, we zijn al eens door dit proces heen gegaan en je kan nooit het volledige vertrouwen hebben. Maar ik kan niet geloven dat we - kijkende naar de cijfers van andere teams - op één of andere manier duidelijk boven de andere teams staan in de rangorde."