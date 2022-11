Lars Leeftink

Volgens Helmut Marko kan de straf die Red Bull een paar weken geleden kreeg voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 ook een positieve impact hebben op de kosten die het team in 2022 en 2023 maakt.

De straf die Red Bull kreeg voor het met 1.8 miljoen pond overschrijden van de budgetcap was een geldboete van 7 miljoen dollar. Aangezien dit niet bij de budgetcap hoort en een losse boete is, zal dit niet per se heel veel impact hebben. De 10% minder tijd in de windtunnel wel, aangezien Red Bull als winnaar van het constructeurskampioenschap in 2022 sowieso al de minste tijd van alle team heeft. Dankzij deze straf gaat het percentage van 70% naar 63% voor het team van Verstappen, waardoor het gat met Ferrari (75%) en Mercedes (80%) wel erg groot wordt. Toch is er volgens Marko ook een positieve kant aan dit verhaal.

Marko legt tegenover Auto, Motor und Sport uit dat de huidige windtunnel van het team veel energie gebruikt en dus veel geld kost. Zeker in de huidige tijd. Dat het team dan een straf van 10% minder tijd in de windtunnel heeft gekregen, is volgens Marko niet eens iets slechts omdat het kosten kan besparen. "Het probleem met onze windtunnel is echter dat het een naoorlogs product is. Het is opgezet door het Engelse Ministerie van Defensie. Het staat onder monumentenzorg. Het is waanzinnig oud en niet geïsoleerd. Het opwarmen duurt even. Als het buiten koud is, duurt het nog langer." Toch kent ook Marko het belang van het testen van aerodynamische onderdelen. Daarom laat Red Bull het ook niet bij de oude windtunnel die het team nu gebruikt.

Mede omdat de huidige windtunnel verouderd is, is Red Bull nu bezig met het bouwen van een eigen windtunnel. Deze wordt gebouwd in Milton Keynes, waar ook alle andere faciliteiten van Red Bull staan of gaan komen. Toch vindt hij het apart dat Red Bull zich überhaupt aan een andere windtunnel moet wagen. "Wat eigenlijk idioot is, want de hele ontwikkeling gaat richting computersimulaties. Dat is weer vijftig miljoen, omdat de teams het er niet over eens konden worden [verbieden windtunnels]." De windtunnel, die goedgekeurd werd door de pas overleden Dietrich Mateschitz, is volgens Marko bijna af. "Het gebouw staat er al. De windtunnel wordt hier praktisch in getrokken. Het duurt waarschijnlijk nog twee tot drie jaar voordat alles klaar is." Het is wat dat betreft maar goed dat Red Bull vanaf 2026 pas op eigen houtje motoren gaat maken, zonder hulp van Honda. De optie om die samenwerking te verlengen licht echter ook nog op tafel.