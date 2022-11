Lars Leeftink

Dinsdag 8 november 2022 09:59 - Laatste update: 10:03

Helmut Marko stelt dat Red Bull er alles aan heeft gedaan om in 2021 onder de budgetcap te blijven, maar dat er mede dankzij 'vage' regels fouten zijn gemaakt. Toch kan de Oostenrijker, adviseur van Red Bull, ook alweer met humor terugkijken op de hele situatie.

Red Bull kreeg een straf van 7 miljoen dollar (geldboete) en 10% minder tijd in de windtunnel (nu 63%) na het overschrijden van de budgetcap in 2021. In totaal ging Red Bull 1.8 miljoen pond over de budgetcap in 2021, een 'minor breach'. Het was een seizoen waarin Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen werd door Lewis Hamilton te verslaan tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Red Bull heeft echter al meerdere keren duidelijk gemaakt dat het niet veel impact had op de prestaties van de auto zelf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner waarschuwt: "Maar liefst zes teams kunnen in 2022 over budgetplafond gaan"

Budgetcap

In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Marko dat alles vaak genoeg is gecontroleerd, maar het blijkbaar toch niet goed is gegaan. "Het was het eerste jaar van het budgetplafond en de regels waren vaag. We hebben Ernst & Young alles laten controleren, want je moet ergens op vertrouwen. We dachten dat we een soort vangnet hadden van drie miljoen. Uiteindelijk was er nog maar 400.000 dollar over." Marko kan er echter ook alweer grapjes over maken. "Met dat geld bouwt Lewis Hamilton een voorvleugel en Haas een geheel nieuwe auto."

2022

Christian Horner, teambaas van Red Bull, liet eerder al weten dat hij verwacht dat er dit seizoen nog meer teams over de budgetcap gaan. Onder meer Toto Wolff (Mercedes), Zak Brown (McLaren), Andreas Seidl (McLaren) en Ferrari waren niet blij met de straf die Red Bull kreeg. In 2022 is gebleken dat Red Bull, zeker op zondag, de snelste auto had. Ferrari bleek op zaterdag sterk maar liet het op zondag vaak liggen, terwijl Mercedes aan het begin van dit seizoen veel last had van porpoising. Gedurende het seizoen werd de W13 van Mercedes stabieler en dus ook sneller, maar het was te laat om mee te doen om het kampioenschap.